Смертельно опасная жара обрушилась на США, Европу и Северный Китай

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Этот феномен побил тысячи температурных рекордов как на суше, так и в Мировом океане и привел к гибели людей. Журналисты РИА Новости провели анализ причин таких явлений.
Лето принесло несколько масштабных погодных рекордов: июнь и июль стали самыми теплыми месяцами, по крайней мере, с 1979 года. Средняя температура на планете достигла аномальных значений, а нагрев Мирового океана превысил средние показатели на 0,8 градуса, пишет pravda.ru.
Южные регионы США, Европы и Северного Китая столкнулись с аномальными волнами тепла, что свидетельствует о серьезных изменениях в климатической системе.
Ученые связывают аномально жаркую погоду с нарушениями в общей зональной циркуляции атмосферы. Блокировка высотного струйного течения в Северном полушарии привела к накоплению значительного количества тепла.
Эти сбои, предположительно, связаны с воздействием Эль-Ниньо. Также, образование тепловых куполов из-за застоя воздуха и нагрева на юге США и востоке Китая способствовало установлению рекордных температур.