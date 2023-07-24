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Смертельно опасная жара обрушилась на США, Европу и Северный Китай

24 июля 2023, 07:30
Северное полушарие стало свидетелем формирования пояса экстремальной жары, приведшего к образованию тепловых куполов над южными штатами США, Северным Китаем и тепловому удару для Европы из Сахары.

Этот феномен побил тысячи температурных рекордов как на суше, так и в Мировом океане и привел к гибели людей. Журналисты РИА Новости провели анализ причин таких явлений.

Лето принесло несколько масштабных погодных рекордов: июнь и июль стали самыми теплыми месяцами, по крайней мере, с 1979 года. Средняя температура на планете достигла аномальных значений, а нагрев Мирового океана превысил средние показатели на 0,8 градуса, пишет pravda.ru.

Южные регионы США, Европы и Северного Китая столкнулись с аномальными волнами тепла, что свидетельствует о серьезных изменениях в климатической системе.

Ученые связывают аномально жаркую погоду с нарушениями в общей зональной циркуляции атмосферы. Блокировка высотного струйного течения в Северном полушарии привела к накоплению значительного количества тепла.

Эти сбои, предположительно, связаны с воздействием Эль-Ниньо. Также, образование тепловых куполов из-за застоя воздуха и нагрева на юге США и востоке Китая способствовало установлению рекордных температур.

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