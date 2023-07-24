Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Ритуал кофепития способствует повышению концентрации и работоспособности

24 июля 2023, 08:34
Кофе становится необходимым ритуалом для многих в рабочий день. Но, как утверждает врач-эндокринолог Зухра Павлова в своих соцсетях, не всё дело в кофеине, который бодрит.

Она подчеркивает, что именно ритуал выпивания кофе играет важную роль в повышении работоспособности.

Доктор Павлова указывает на результаты научных исследований, которые показывают, что сам процесс распития напитка способствует сбору мыслей и лучшему включению в работу. МРТ исследования подтверждают, что чашка кофе помогает улучшить концентрацию, рабочую память и когнитивный контроль, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако эксперт также обратила внимание на важный аспект: чем реже мы пьем кофе, тем сильнее его эффект. Это связано с тем, что организм может адаптироваться к кофеину, и его эффект становится менее заметным при регулярном употреблении.

Таким образом, ритуал кофепития играет значительную роль в стимулировании работоспособности и повышении продуктивности, и важно использовать его с умом, чтобы сохранить эффективность кофеинового «буста» на максимально возможном уровне.

Подпишитесь
На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
Сегодня, 04:56
Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
Сегодня, 06:48
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
Сегодня, 09:16
Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре
Сегодня, 11:09
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
Сегодня, 07:20
Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»
Сегодня, 06:38