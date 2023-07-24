Работал и упал с крыши. В Омске устанавливаются обстоятельства смерти молодого парня

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
По предварительным данным, сегодня, около 19:30, 17-летний парень упал с крыши дома во время проведения работ по ремонту. От полученных повреждений он скончался на месте.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрос рабочих, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области. В ходе проверки будут выявлены все обстоятельства произошедшего и установлены лица, которые должны отвечать за правила безопасности на объекте.
Напомним, что в доме на проспекте Мира идет капитальный ремонт и ранее мы рассказывали, как из-за замены торцевой стены жильцам пришлось перенести унитазы на кухню.