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Работал и упал с крыши. В Омске устанавливаются обстоятельства смерти молодого парня

24 июля 2023, 15:35
Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 17-летнего парня

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека после падения с крыши дома на проспекте Мира, 167б.

По предварительным данным, сегодня, около 19:30, 17-летний парень упал с крыши дома во время проведения работ по ремонту. От полученных повреждений он скончался на месте.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрос рабочих, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области. В ходе проверки будут выявлены все обстоятельства произошедшего и установлены лица, которые должны отвечать за правила безопасности на объекте.

Напомним, что в доме на проспекте Мира идет капитальный ремонт и ранее мы рассказывали, как из-за замены торцевой стены жильцам пришлось перенести унитазы на кухню.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область
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