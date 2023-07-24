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Пункты проката самокатов в Омске будут штрафовать за нарушение правил парковки

24 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
иллюстрация
Повторное нарушение повлечет за собой увеличение суммы штрафа.

В Омске владельцев проката роликов, самокатов, велосипедов, сезонных аттракционов и прочего спортивного инвентаря будут штрафовать за нарушения правил размещения. Соответствующие поправки внесли в региональный кодекс об административных правонарушениях. Документ 20 июля подписал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

За нарушение полагается штраф: для физических лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличится и составит: для физлиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч.

В начале лета в Омске распределили 556 площадок под парковку самокатов. Их общая площадь составила больше 3,5 тысяч квадратных метров.

В Омске распределили больше 500 площадок для парковки самокатов
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#Евгений Игишев#Самокаты#Велосипед#Прокат#Виталий Хоценко#Транспорт#Город#Общество#Парковка#Омск#Омская область
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