Пункты проката самокатов в Омске будут штрафовать за нарушение правил парковки

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Омске владельцев проката роликов, самокатов, велосипедов, сезонных аттракционов и прочего спортивного инвентаря будут штрафовать за нарушения правил размещения. Соответствующие поправки внесли в региональный кодекс об административных правонарушениях. Документ 20 июля подписал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.
За нарушение полагается штраф: для физических лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч.
При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличится и составит: для физлиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч.
В начале лета в Омске распределили 556 площадок под парковку самокатов. Их общая площадь составила больше 3,5 тысяч квадратных метров.