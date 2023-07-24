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Прокуратура проверит, почему Омичи с детьми ждали задержанный рейс более 6 часов

24 июля 2023, 12:53
Фото: 1MI
Омская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах задержки авиарейса в Сочи.

Сегодня в Омском аэропорту по техническим причинам произошла задержка рейса в Сочи. По расписанию, самолет «Уральских авиалиний» должен был взлететь в 11:50, но авиакомпания перенесла вылет на 18:00.

Вылета ожидали 162 пассажира, 37 из которых дети. Людям пришлось ждать задержанный рейс более 6 часов.

Сейчас Омская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав граждан на получение комплекса услуг, которые должна предоставлять компания при задержке рейса.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры обращает внимание, что в случае нарушения прав во время ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Задержан вылет двух рейсов в омском аэропорту - Сочи и Екатеринбург
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#Анастасия Баянова#Омск#Аэропорт#Рейс#Проверка прокуратуры#Прокуратура
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