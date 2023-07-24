Прокуратура проверит, почему Омичи с детьми ждали задержанный рейс более 6 часов

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сегодня в Омском аэропорту по техническим причинам произошла задержка рейса в Сочи. По расписанию, самолет «Уральских авиалиний» должен был взлететь в 11:50, но авиакомпания перенесла вылет на 18:00.
Вылета ожидали 162 пассажира, 37 из которых дети. Людям пришлось ждать задержанный рейс более 6 часов.
Сейчас Омская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав граждан на получение комплекса услуг, которые должна предоставлять компания при задержке рейса.
Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры обращает внимание, что в случае нарушения прав во время ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.