Президенты России и Белоруссии обещают рост экономики в 2023 году

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По информации, опубликованной на портале kommersant.ru, ожидается, что экономика России вырастет на более чем 2%, в то время как экономика Белоруссии покажет рост в размере 3,7%.
В ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, Владимир Путин отметил, что планы по строительству Союзного государства полностью реализуются. Также был подчеркнут рост товарооборота между двумя странами, который, по данным российской стороны, составляет 43,7 млрд долларов, а по данным белорусской статистики — почти 45 млрд долларов, пишет pravda.ru.
По отчётам Банка России за второй квартал 2023 года, ВВП России растёт быстрее, чем предполагалось. В связи с этим регулятор внёс коррективы в прогноз динамики ВВП на 2023 год, увеличив его диапазон с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Банк России также отметил завершение восстановительной фазы развития российской экономики в целом, что было отражено в пресс-релизе Центробанка о состоянии экономики РФ за первое полугодие.