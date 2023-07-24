Президенты России и Белоруссии обещают рост экономики в 2023 году

По отчётам Банка России за второй квартал 2023 года, ВВП России растёт быстрее, чем предполагалось. В связи с этим регулятор внёс коррективы в прогноз динамики ВВП на 2023 год, увеличив его диапазон с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Банк России также отметил завершение восстановительной фазы развития российской экономики в целом, что было отражено в пресс-релизе Центробанка о состоянии экономики РФ за первое полугодие.