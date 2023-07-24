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Президент Киргизии: Родственные связи не станут защитой от наказания за коррупцию

24 июля 2023, 18:10
Президент Киргизии, Садыр Жапаров, утверждает, что никакие родственные связи не могут обеспечить защиту от преследования по уголовным делам. Это заявление было сделано после ареста одного из его родственников, который был обвинен в коррупции.

«Мы живем в другое время. Все должны быть равны перед законом. Если вы вовлечены в коррупцию, вас арестуют, независимо от вашего положения. Если вы причиняете ущерб государству, вы понесете за это ответственность вдвойне. И никакие деньги не помогут вам избежать наказания», — заявил президент в интервью информационному агентству «Кабар».

Ранее, в начале июля, пресс-секретарь президента Киргизии, Ербол Султанбаев, сообщил о задержании родственника президента, Улана Жапарова, по подозрению в коррупции, пишет pravda.ru. Он подтвердил, что обвиняемый является сыном двоюродного брата Садыра Жапарова.

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