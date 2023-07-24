Президент Киргизии: Родственные связи не станут защитой от наказания за коррупцию

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
«Мы живем в другое время. Все должны быть равны перед законом. Если вы вовлечены в коррупцию, вас арестуют, независимо от вашего положения. Если вы причиняете ущерб государству, вы понесете за это ответственность вдвойне. И никакие деньги не помогут вам избежать наказания», — заявил президент в интервью информационному агентству «Кабар».
Ранее, в начале июля, пресс-секретарь президента Киргизии, Ербол Султанбаев, сообщил о задержании родственника президента, Улана Жапарова, по подозрению в коррупции, пишет pravda.ru. Он подтвердил, что обвиняемый является сыном двоюродного брата Садыра Жапарова.