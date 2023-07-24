Правительство России ищет способы стабилизировать цены на бензин

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Основное внимание уделяется оптовому рынку, в то время как розничные цены остаются в пределах инфляции, пишет pravda.ru.
Александр Новак выразил уверенность в том, что завершение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах приведет к увеличению объемов поступления бензина на биржу, что в свою очередь поможет стабилизировать цены.
При этом вице-премьер подчеркнул, что правительство не планирует вводить заградительные пошлины на бензин, но возможно введение квотирования экспорта данного товара. Все эти меры рассматриваются с целью урегулирования ситуации на топливном рынке и обеспечения стабильности цен на бензин в интересах населения и экономики страны.