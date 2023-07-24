Правительство России ищет способы стабилизировать цены на бензин

При этом вице-премьер подчеркнул, что правительство не планирует вводить заградительные пошлины на бензин, но возможно введение квотирования экспорта данного товара. Все эти меры рассматриваются с целью урегулирования ситуации на топливном рынке и обеспечения стабильности цен на бензин в интересах населения и экономики страны.