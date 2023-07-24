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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Правительство России ищет способы стабилизировать цены на бензин

24 июля 2023, 14:21
Александр Новак, вице-премьер России, заявил, что правительство страны активно изучает варианты стабилизации цен на бензин. В ходе общения с журналистами, чиновник сообщил о проведенном совещании, посвященном текущей ситуации на топливном рынке.

Основное внимание уделяется оптовому рынку, в то время как розничные цены остаются в пределах инфляции, пишет pravda.ru.

Александр Новак выразил уверенность в том, что завершение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах приведет к увеличению объемов поступления бензина на биржу, что в свою очередь поможет стабилизировать цены.

При этом вице-премьер подчеркнул, что правительство не планирует вводить заградительные пошлины на бензин, но возможно введение квотирования экспорта данного товара. Все эти меры рассматриваются с целью урегулирования ситуации на топливном рынке и обеспечения стабильности цен на бензин в интересах населения и экономики страны.

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