По словам россиянки, отдых в ОАЭ оказывается более доступным, чем в Турции

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Этот вариант отдыха значительно выгоднее, чем цены на путевки в пиковый зимний сезон, когда стоимость может быть на 30-65% выше. Даже летом, несмотря на высокие температуры, которые достигают 50 градусов, отдых в ОАЭ обещает комфорт, пишет pravda.ru.
Местная инфраструктура адаптирована к жаре, и вечером становится прохладнее, что позволяет приятно гулять на улице и купаться в бассейне.
Климат ОАЭ более умеренный благодаря сильным морским течениям, что также создает более приятные условия для отдыха. Однако стоит учитывать возможные проблемы с песчаными бурями, которые иногда продолжаются несколько дней.