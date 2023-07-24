По словам россиянки, отдых в ОАЭ оказывается более доступным, чем в Турции

Этот вариант отдыха значительно выгоднее, чем цены на путевки в пиковый зимний сезон, когда стоимость может быть на 30-65% выше. Даже летом, несмотря на высокие температуры, которые достигают 50 градусов, отдых в ОАЭ обещает комфорт, пишет pravda.ru.