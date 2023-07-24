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По словам россиянки, отдых в ОАЭ оказывается более доступным, чем в Турции

24 июля 2023, 07:20
Туристические компании предлагают интересное предложение для своих клиентов: поехать отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Этот вариант отдыха значительно выгоднее, чем цены на путевки в пиковый зимний сезон, когда стоимость может быть на 30-65% выше. Даже летом, несмотря на высокие температуры, которые достигают 50 градусов, отдых в ОАЭ обещает комфорт, пишет pravda.ru.

Местная инфраструктура адаптирована к жаре, и вечером становится прохладнее, что позволяет приятно гулять на улице и купаться в бассейне.

Климат ОАЭ более умеренный благодаря сильным морским течениям, что также создает более приятные условия для отдыха. Однако стоит учитывать возможные проблемы с песчаными бурями, которые иногда продолжаются несколько дней.

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