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Пермская ЦБК развивает деловые отношения с предприятием из Китая

24 июля 2023, 10:10
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) развивает сотрудничество с китайскими предприятиями. В первую очередь речь идет о технологической компании «Юнь Чоу» АРВМ, которая является главным партнером ПЦБК.

Вопросы дальнейшего взаимодействия представители компаний обсудили в ходе делового визита делегатов из Китая в Пермь. В составе китайской делегации на площадку пермского предприятия прибыл генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун. Он побеседовал с председателем совета директоров ПЦБК Александром Бойченко о совместных проектах и долгосрочных планах по развитию сотрудничества, пишет properm.ru.

Бойченко отметил, что китайские предприятия ежегодно выпускают 120 миллионов тонн бумаги и картона. Однако таких объемов все равно недостаточно, чтобы покрыть потребности страны. Представитель ПЦБК отметил, что сотрудничество между пермским и китайским предприятиями строится на взаимной выгоде. ПЦБК экспортирует в Китай свою продукцию и закупает там оборудование, необходимое для развития производства.

«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — сказал Александр Бойченко.

Следует отметить, что КНР лидирует по объёмам выпуска и потребления целлюлозно-бумажной продукции. Сотрудничество ПЦБК с китайскими компаниями началось с конца 2021 года. Несколько железнодорожных составов тарного картона, произведенного предприятием из Перми, уже отправлено в Китайскую Народную Республику. Эту продукцию китайские компании используют для выпуска гофроупаковки, в которой экспортируют свои товары в разные страны мира, включая Россию. Экспорт пермской бумаги и картона в Китай за прошлый год вырос в три с половиной раза.

В рамках визита сотрудники китайской компании посетили производственную площадку Пермской ЦБК, обсудили моменты, связанные с реализацией совместных проектов по поставке оборудования и техническому развитию производства. Ранее специалисты «Юнь Чоу» оценили лесное хозяйство пермского предприятия. Они осмотрели арендованные участки леса, которые находятся на территории Добрянского и Чусовского лесничеств.

Уточним, что визит китайских партнеров в ПЦБК является вторым. Впервые они посетили компанию в ноябре прошлого года, а в марте этого года пермские специалисты совершили ответный визит в Китай.

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