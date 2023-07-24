Пермская ЦБК развивает деловые отношения с предприятием из Китая

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Вопросы дальнейшего взаимодействия представители компаний обсудили в ходе делового визита делегатов из Китая в Пермь. В составе китайской делегации на площадку пермского предприятия прибыл генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун. Он побеседовал с председателем совета директоров ПЦБК Александром Бойченко о совместных проектах и долгосрочных планах по развитию сотрудничества, пишет properm.ru.
Бойченко отметил, что китайские предприятия ежегодно выпускают 120 миллионов тонн бумаги и картона. Однако таких объемов все равно недостаточно, чтобы покрыть потребности страны. Представитель ПЦБК отметил, что сотрудничество между пермским и китайским предприятиями строится на взаимной выгоде. ПЦБК экспортирует в Китай свою продукцию и закупает там оборудование, необходимое для развития производства.
«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — сказал Александр Бойченко.
Следует отметить, что КНР лидирует по объёмам выпуска и потребления целлюлозно-бумажной продукции. Сотрудничество ПЦБК с китайскими компаниями началось с конца 2021 года. Несколько железнодорожных составов тарного картона, произведенного предприятием из Перми, уже отправлено в Китайскую Народную Республику. Эту продукцию китайские компании используют для выпуска гофроупаковки, в которой экспортируют свои товары в разные страны мира, включая Россию. Экспорт пермской бумаги и картона в Китай за прошлый год вырос в три с половиной раза.
В рамках визита сотрудники китайской компании посетили производственную площадку Пермской ЦБК, обсудили моменты, связанные с реализацией совместных проектов по поставке оборудования и техническому развитию производства. Ранее специалисты «Юнь Чоу» оценили лесное хозяйство пермского предприятия. Они осмотрели арендованные участки леса, которые находятся на территории Добрянского и Чусовского лесничеств.
Уточним, что визит китайских партнеров в ПЦБК является вторым. Впервые они посетили компанию в ноябре прошлого года, а в марте этого года пермские специалисты совершили ответный визит в Китай.