Пермская ЦБК развивает деловые отношения с предприятием из Китая

Следует отметить, что КНР лидирует по объёмам выпуска и потребления целлюлозно-бумажной продукции. Сотрудничество ПЦБК с китайскими компаниями началось с конца 2021 года. Несколько железнодорожных составов тарного картона, произведенного предприятием из Перми, уже отправлено в Китайскую Народную Республику. Эту продукцию китайские компании используют для выпуска гофроупаковки, в которой экспортируют свои товары в разные страны мира, включая Россию. Экспорт пермской бумаги и картона в Китай за прошлый год вырос в три с половиной раза.