Открытие ученых: В Мировом океане обнаружено потенциально бессмертное существо

Это удивительное существо — медуза с именем Turritopsis dohrnii. Оказавшись в состоянии старения или получив повреждения, она способна вернуться к стадии развития на уровне полипа и снова возродиться в размере. По словам экспертов, медузе приходится пожертвовать своими собственными щупальцами для превращения в скопление недифференцированных клеток на дне океана, пишет pravda.ru.