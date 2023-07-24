Открытие ученых: В Мировом океане обнаружено потенциально бессмертное существо

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Это удивительное существо — медуза с именем Turritopsis dohrnii. Оказавшись в состоянии старения или получив повреждения, она способна вернуться к стадии развития на уровне полипа и снова возродиться в размере. По словам экспертов, медузе приходится пожертвовать своими собственными щупальцами для превращения в скопление недифференцированных клеток на дне океана, пишет pravda.ru.
Интересно, что некоторые медузы Turritopsis dohrnii существуют уже более 60 миллионов лет.
Открытие этой медузы обещает стать важным шагом в понимании клеточных механизмов, которые могут стать основой для исследования возможности вечной жизни.
Ранее было известно о появлении медуз, акул и черепах у берегов Британии из-за повышения температуры воды.