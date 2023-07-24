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Published Сегодня, 18:27

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Updated Сегодня, 18:30

Открытие ученых: В Мировом океане обнаружено потенциально бессмертное существо

24 июля 2023, 18:27
Ученые, работавшие на станции в Непале, обнаружили в Мировом океане интересное существо, которое может иметь потенциал к бессмертию, как сообщает издание The Biologist.

Это удивительное существо — медуза с именем Turritopsis dohrnii. Оказавшись в состоянии старения или получив повреждения, она способна вернуться к стадии развития на уровне полипа и снова возродиться в размере. По словам экспертов, медузе приходится пожертвовать своими собственными щупальцами для превращения в скопление недифференцированных клеток на дне океана, пишет pravda.ru.

Интересно, что некоторые медузы Turritopsis dohrnii существуют уже более 60 миллионов лет.

Открытие этой медузы обещает стать важным шагом в понимании клеточных механизмов, которые могут стать основой для исследования возможности вечной жизни.

Ранее было известно о появлении медуз, акул и черепах у берегов Британии из-за повышения температуры воды.

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