В Омской области к среднему классу отнесли меньше десяти процентов семей

Омская область заняла 41 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Соответствующий список с данными 85 субъектов представило РИА Новости. Доля семей, которые относятся к среднему классу в регионе, составляет 7,6%. Это всего 1% от общего числа таких семей по стране.