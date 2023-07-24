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В Омской области к среднему классу отнесли меньше десяти процентов семей

24 июля 2023, 04:40
Фото: Город55
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Омская область заняла 41 место по количеству семей среднего класса в России

Всего лишь 7,6% проживающих в регионе относятся к среднему классу.

Омская область заняла 41 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Соответствующий список с данными 85 субъектов представило РИА Новости. Доля семей, которые относятся к среднему классу в регионе, составляет 7,6%. Это всего 1% от общего числа таких семей по стране.

В Ямало-Ненецком автономном округе проживает больше всего семей, чей уклад соответствует уровню среднего класса (39,2%). Далее места в рейтинге заняли Чукотский автономный округ (32,5%), Магаданская область (31,9%) и Москва (30%). Причем в столице проживает 22,3% семей из среднего класса от общероссийского количества. Пятерку лидеров замкнула Сахалинская область, где доля семей, относящихся к среднему классу, составила 28,7%).

В конце рейтинга оказались Чеченская Республика и Республика Ингушетия. В этих регионах семей среднего класса оказалось меньше всего — 1,7% и 1,4% соответственно.

Ранее Город55 писал о том, что омским семьям нужно копить почти семь лет, чтобы купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости.

Омичам нужно копить почти семь лет на двухкомнатную квартиру со «вторички»
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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Средний класс#Семья#Рейтинг
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