Омичи присоединятся к реализации инициативных проектов по благоустройству

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Омичи присоединятся к реализации инициативных проектов. Активных жителей города объединит социальная акция «Решают люди». Именно поэтому 1 миллиард рублей, выделяемый из бюджета на поддержку инициативных проектов, впервые будет поделен между Омском и областью.
«Благодаря решению главы региона Виталия Хоценко на будущий год запланирована значительная сумма поддержки для Омска в размере 500 миллионов рублей. Для городской администрации всегда было в приоритете, чтобы любые проекты по благоустройству, по развитию инфраструктуры города были основаны на мнении горожан. Поэтому для нас социальная акция „Решают люди“ и тот форум, который состоялся 12 июля, стали ключевыми событиями», — сообщил заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.
В конкурсе по благоустройству будут участвовать проекты от некоммерческих организаций. Омичам, у которых есть идеи по облагораживанию города, необходимо обратиться в КТОСы. В организациях помогут оформить проект на более качественном уровне. Идеи будут оценивать по той пользе, которую она может принести Омску. Главное для проектов — поддержка самих жителей города.
С января следующего года в конкурсе общественно полезных проектов выделят отдельную номинацию «Решают люди». На сайте городской администрации опубликуют график семинаров, на которых специалисты ответят на вопросы, касающиеся технической и организационной части проектов.