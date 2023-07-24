Омичи присоединятся к реализации инициативных проектов по благоустройству

В конкурсе по благоустройству будут участвовать проекты от некоммерческих организаций. Омичам, у которых есть идеи по облагораживанию города, необходимо обратиться в КТОСы. В организациях помогут оформить проект на более качественном уровне. Идеи будут оценивать по той пользе, которую она может принести Омску. Главное для проектов — поддержка самих жителей города.