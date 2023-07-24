Новую школу в омском селе Одесское за 13,5 млн рублей спроектируют красноярцы

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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К сентябрю 2025 года в селе Одесское Омской области собираются построить школу на 550 мест. Сейчас же выбрали подрядчика, который подготовит проект нового образовательного учреждения.
На торги на выполнение проектно-изыскательных работ заявились четыре участника, но три заявки в итоге отклонили из-за отсутствия необходимого опыта и признали победителем общество с ограниченной ответственностью «Сибгорпроект». Администрация Одесского района должна была заключить с ним контракт на сумму 21,7 млн рублей.
Однако один из участников — «Проектная компания „Краспик“» из Красноярска — не согласился с тем, что его заявку отклонили, и обратился в УФАС по Омской области. Антимонопольщики рассмотрели жалобу красноярцев и признали ее обоснованной. После отмены протокола подведения итогов торгов, победителем признали «Проектную компанию „Краспик“». Она предложила выполнить работу за 13,5 млн рублей, снизив начальную цену на 8,2 млн рублей.
По условиям контракта провести инженерные изыскания и подготовить проектную компанию красноярской фирме нужно до 16 октября 2023 года, а рабочая документация должна быть готова до 15 декабря.
Школа на 550 мест появится на земельном участке с кадастровым номером 55:18:130103:849. Построить ее планируют за 17 месяцев. По предварительной оценке строительство обойдется в 1,038 млрд рублей.
Отметим, что владеет и руководит «Проектной компанией „Краспик“» Захар Ращепкин. По итогам прошлого года чистая прибыль фирмы увеличилась на 7704% и составила 46,4 млн рублей. В 2023-м ООО заключило контракт на 25 млн рублей на разработку проекта по капремонту городской клинической больницы в Москве, но впоследствии решило отказаться от его исполнения.