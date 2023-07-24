Новую школу в омском селе Одесское за 13,5 млн рублей спроектируют красноярцы

Однако один из участников — «Проектная компания „Краспик“» из Красноярска — не согласился с тем, что его заявку отклонили, и обратился в УФАС по Омской области. Антимонопольщики рассмотрели жалобу красноярцев и признали ее обоснованной. После отмены протокола подведения итогов торгов, победителем признали «Проектную компанию „Краспик“». Она предложила выполнить работу за 13,5 млн рублей, снизив начальную цену на 8,2 млн рублей.