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Новичок омского «Авангарда» Либор Шулак рассказал, как добирается до G-Drive Арены

24 июля 2023, 12:06
Фото: Город55
Легионер Авангарда поселился вцентре города
Защитник «ястребов» поделился впечатлениями от тренировок в новом коллективе и о первых днях в Омске.

Новый легионер омского «Авангарда», чешский защитник Либор Шулак поделился своими впечатлениями об омских болельщиках, команде, игроках и о городе, в котором придется провести как минимум два года.

«Мне очень понравились болельщики. Очень рад, что так много людей пришло посмотреть нашу тренировку. Все отлично — прекрасная атмосфера. Со мной играют отличные ребята, прекрасный коллектив, я очень рад быть в „Авангарде“», — на приличном русском языке заявил Либор Шулак.

По поводу работы с Михаилом Кравцом защитник «ястребов» рассказал, что плотного и обстоятельного разговора еще не было, но свои задачи на сезон он прекрасно знает.

«С тренером еще обстоятельно не разговаривал, но я сюда приезжал, чтобы помочь с большинством, хорошо бросать от синий линии. В этом моя работа, а дальше посмотрим, как все будет», — пояснил Шулак.

В Омске чешский легионер поселился в центре города, чему очень рад и доволен.

«Вчера я снял квартиру в центре Омска. Название улицы правда не знаю. Все устраивает и нравится. Никаких пробок — 15 минут на такси и я на Арене. Прогулялся в центре, все есть, все рядом, все здорово!», — высказался защитник о новом «доме».

Прокомментировал Либор Шулак и стиль игры, который в новом сезоне анонсировал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Как тренер скажет, так и будем играть. Скажет агрессивный хоккей, значит, он и будет агрессивным», — заверил хоккеист.
Защитник Авангарда Либор Шулак
Видео: Город55

Напомним, что об игре в паре с Шулаком высказался капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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