Михаил Кравец: «Омский „Авангард“ будет агрессивной и активной командой»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Сегодня омские «ястребы» провели первую открытую тренировку для болельщиков после отдыха. Поддержать любимую команду пришло более тысячи омичей. Дети и взрослые, в экипировке и с символами любимой команды, с плакатами и кричалками — омичи более полутора часов пристально следили за кардинально обновленным «Авангардом».
При выходе на лед самых бурных оваций удостоился главный тренер омичей Михаил Кравец, который после тренировки ответил на вопросы и рассказал, какой будет команда в новом сезоне.
«Много игроков ушло, очень много новых пришло, но это уже история. Конечно, есть волнение, поскольку, когда ты приходишь в команду, где уже есть все звенья и приходится делать лишь точечные изменения, то гораздо проще начинать работу и уверенности больше. Сейчас, конечно, есть некое волнение, но с каждым днем его становится все меньше, поскольку узнаешь ребят и видишь, что многие наши новички и в хорошей форме, и голодные, и готовы играть, а главное понимают, что такое „Авангард“. Тем более после сегодняшней тренировки, когда они увидели столько болельщиков, детей и их родителей, то уже точно будут понимать, что команда значит для города», — заявил Михаил Кравец.
Поведал главный тренер «ястребов» и о целях на каждую игру и на сезон в целом.
«В этом сезоне „Авангард“ будет активной, агрессивной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче. Это команда единомышленников, в которой каждый игрок значим, в которой каждый игрок может развиться и стать лучше. Это будет не команда, а одна большая семья, у которой одна цель — это победа в Кубке Гагарина», — уверен Кравец.
Ответил Кравец и на вопрос об одном из новичков «Авангарда» — Игоре Гераськине, станет ли он заменой ушедшему Сергею Толчинскому.
«Я не хочу сравнивать этих двух игроков: Гераськин — это Гераськин, а Толчинский — это Толчинский. Лед все покажет. Сегодня Гераськин катался с Валентином Пьяновым и Кириллом Панюковым, на данном этапе это наша вторая тройка нападения», — сообщил главный тренер «ястребов».
Что касается двух легионеров «Авангарда», которых сегодня не было на льду, — Рида Буше и Корбэна Найта, — то они присоединятся к команде чуть позже.
«По планам Найт и Буше должны присоединиться к команде перед турниром в Сочи 3 августа. К ним сейчас мы ждем Ткачева, если не получиться, то будем решать и смотреть, кто сможет сыграть вместе с ними», — пообещал Михаил Кравец.
По поводу стиля игры в нынешнем сезоне, то по заверениям главного тренера, он будет агрессивным и быстрым.
«Надеюсь, что будем играть более агрессивно. Будем стараться меньше делать откатов и построений, тем более по новым правилам нельзя будет вставать за ворота. Плюс у нас быстрые ребята, пусть они и не самые рослые, но будем использовать это по максимуму», — предположил наставник «ястребов».
Прокомментировал Кравец и манеру игры Либора Шулака, которого называют «полузащитником».
«С приходом Шулака ничего не меняется. Может бросить, пусть бросает, на его место другой встанет. Это хорошо, когда защитник сам вытаскивает шайбу и включается в атаку. Но опять же повторюсь, вместо него должен будет оставаться другой игрок», — отметил главный тренер.
Поделился Михаил Кравец и эмоциями от бурных аплодисментов, которыми его встретили пришедшие на арену омичи.
«Приятно, то, что это мой город и моя команда я чувствовал и в прошлом году. Честно, чувствую небольшое стеснение и в то же время приятно и радостно на душе. Хочется, чтобы мы принесли этим болельщикам как можно больше побед», — засмущался наставник «ястребов».
Отметим, что из отпусков игроки «Авангарда» вышли 17 июля и сразу же приступили к тренировкам, которые в первые недели проходят в ритме «лед — зал», то есть с большим упором на физическую подготовку. Сейчас с утра идет работа на тактику, вечером — звеньевая, работа в парах. Единоборства, а затем идет отработка большинства — меньшинства и вбрасывания.
Добавим, что первая игра «Авангарда» в этой предсезонке состоится уже 27 июля на льду G-Drive Арены, там пройдет товарищеская встреча с «Омскими крыльями».