Михаил Кравец: «Омский „Авангард“ будет агрессивной и активной командой»

Отметим, что из отпусков игроки «Авангарда» вышли 17 июля и сразу же приступили к тренировкам, которые в первые недели проходят в ритме «лед — зал», то есть с большим упором на физическую подготовку. Сейчас с утра идет работа на тактику, вечером — звеньевая, работа в парах. Единоборства, а затем идет отработка большинства — меньшинства и вбрасывания.