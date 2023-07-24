Крупный пожар в Кургане: Автосервис полностью уничтожен, погибших нет

Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области получили сообщение о пожаре ночью 24 июля в 1 час 28 минут. Вскоре, в 1 час 41 минуту, пожар был объявлен повышенного ранга, и в ходе его тушения столкнулись с большими трудностями из-за обширного размаха огня, пишет ФедералПресс.