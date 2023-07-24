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Крупный пожар в Кургане: Автосервис полностью уничтожен, погибших нет

24 июля 2023, 08:30
Сегодня ночью в городе Курган произошла страшная катастрофа — полностью сгорел автосервис «Римэкс», который находится по адресу улица Бурова-Петрова, 119/2. Пожар уничтожил 20 автомобилей, как сообщает пресс-служба зауральского ГУ МЧС России.

Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области получили сообщение о пожаре ночью 24 июля в 1 час 28 минут. Вскоре, в 1 час 41 минуту, пожар был объявлен повышенного ранга, и в ходе его тушения столкнулись с большими трудностями из-за обширного размаха огня, пишет ФедералПресс.

Чтобы предотвратить распространение огня, технику быстро эвакуировали с прилегающей территории автосервиса. К 3 часам ночи пожар удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. м, и открытое горение было полностью потушено к 8 часам 28 минутам.

По информации регионального ГУ МЧС России, к счастью, в результате происшествия нет погибших или пострадавших людей. Однако пожар нанес серьезный ущерб, повредив 20 автомобилей, находившихся в торгово-сервисном центре.

Тушением пожара занимались 48 сотрудников ведомства и использовали 13 единиц техники. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной и подлежит выяснению экспертами.

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