Корпорация МСП: В 2023 году МСБ получил около 98 млрд под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Государственную поддержку получили больше 8,6 тысячи предпринимателей, из которых 55 процентов — микрокомпании, 38 процентов — малые предприятия и 7 процентов — средний бизнес.
«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — цитирует генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича РИА Новости.
Регионами, вошедшими в топ-5 по объему привлеченного финансирования под «зонтичные» поручительства, стали Москва — выдано свыше 20 миллиардов рублей, Петербурга — 7,89 миллиарда рублей, Воронежская область — 2,496 миллиарда рублей, Алтайский край — 1,854 миллиарда рублей и Иркутская область — 1,233 миллиарда рублей. В десятку вошли также Белгородская область — 1,216 миллиарда рублей, Калининградская область — 1,198 миллиарда рублей, Кемеровская область — 1,079 миллиарда рублей, Волгоградская область — 945 миллионов рублей, Ивановская область — 660 миллионов рублей.
Александр Исаевич отметил, что за полгода 2023 года гостиницы, заведения общепита и операции с недвижимостью продемонстрировали наилучшую динамику по привлечению финансирования с использованием «зонтичных» поручительств. В этих отраслях прирост составил 1,734 миллиарда, 854 миллиона и 410 миллионов соответственно. Кроме этого, существенные изменения в показателях наблюдаются у компаний, которые работают в научно-технической отрасли — 358 миллионов рублей, а также в здравоохранении и социальной сфере — 346 миллионов рублей.
В середине июля Корпорация МСП направила банкам-партнерам для предоставления МСБ в третьем квартале «зонтичных» поручительств сорок три миллиарда рублей. По сравнению со вторым кварталом текущего года объем средств увеличился на сорок три процента. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить кредиты под «зонтичные» поручительства КМСП до восьмидесяти шести миллиардов рублей. В программе принимают участие на сегодняшний день двадцать три банка.
Механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП запустили по поручению президента России. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является вице-премьер Андрей Белоусов.