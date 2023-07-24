Корпорация МСП: В 2023 году МСБ получил около 98 млрд под «зонтичные» поручительства

Александр Исаевич отметил, что за полгода 2023 года гостиницы, заведения общепита и операции с недвижимостью продемонстрировали наилучшую динамику по привлечению финансирования с использованием «зонтичных» поручительств. В этих отраслях прирост составил 1,734 миллиарда, 854 миллиона и 410 миллионов соответственно. Кроме этого, существенные изменения в показателях наблюдаются у компаний, которые работают в научно-технической отрасли — 358 миллионов рублей, а также в здравоохранении и социальной сфере — 346 миллионов рублей.