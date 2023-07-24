Компания Юрия Гуринова построит еще один дом в омском микрорайоне «Регата»

У компании уже есть действующие разрешения от омского депарха на строительство домов № 5 и 13 в границах этих улиц. В январе 2023-го фирме Гуринова также одобрили строительство детского сада на 250 мест в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря. Известно, что здание будет трехэтажным. Сейчас строители монтируют фундамент.