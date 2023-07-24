Компания Юрия Гуринова построит еще один дом в омском микрорайоне «Регата»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Городу55 стало известно, что омской строительной компании «Завод сборного железобетона № 6», которой руководит Юрий Гуринов, одобрили строительство еще одного жилого дома в границах улиц 22 декабря, Граничная, 12 декабря.
Проект строительства жилого 10-этажного дома № 9 на 189 квартир в Кировском округе, в микрорайоне «Регата», получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Подготовкой проектной документации занимался сам «ЗСЖБ № 6».
У компании уже есть действующие разрешения от омского депарха на строительство домов № 5 и 13 в границах этих улиц. В январе 2023-го фирме Гуринова также одобрили строительство детского сада на 250 мест в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря. Известно, что здание будет трехэтажным. Сейчас строители монтируют фундамент.
Отметим, что компания Гуринова строит жилые дома не только в Омске, но и в Новосибирске. По итогам прошлого года чистая прибыль «ЗСЖБ № 6» выросла на 263% до 738,1 млн рублей.