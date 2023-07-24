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Компания Юрия Гуринова построит еще один дом в омском микрорайоне «Регата»

24 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI
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Проект получил положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно, что омской строительной компании «Завод сборного железобетона № 6», которой руководит Юрий Гуринов, одобрили строительство еще одного жилого дома в границах улиц 22 декабря, Граничная, 12 декабря.

Проект строительства жилого 10-этажного дома № 9 на 189 квартир в Кировском округе, в микрорайоне «Регата», получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Подготовкой проектной документации занимался сам «ЗСЖБ № 6».

У компании уже есть действующие разрешения от омского депарха на строительство домов № 5 и 13 в границах этих улиц. В январе 2023-го фирме Гуринова также одобрили строительство детского сада на 250 мест в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря. Известно, что здание будет трехэтажным. Сейчас строители монтируют фундамент.

Отметим, что компания Гуринова строит жилые дома не только в Омске, но и в Новосибирске. По итогам прошлого года чистая прибыль «ЗСЖБ № 6» выросла на 263% до 738,1 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Строительство#Многоквартирный дом#Экспертиза#Жилой комплекс#Общество#Город#Новости#Омск
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