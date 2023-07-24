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Капитан «Авангарда»: Шарипзянов: «Гадости про Омск пишут те, кто тут не живет»

24 июля 2023, 11:11
Фото: Город55
Капитан Авангарда еще до предсезонки увидел сплоченный коллектив
Хоккеист уверен, что никаких проблем с адаптацией к городу у новых игроков команды не будет.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов после первой открытой тренировки после отпуска рассказал о своем видении обновленной команды, об адаптации к Омску и о некоторых планах на предстоящий сезон.

«Наш потенциал, наверное, покажет предсезонка, как мы будем работать. Все зависит от нас. Ребята собрались очень хорошие, и хочется сделать небольшой комплимент, — у нас перед стартом сезона было мини-собрание и были все. За всю мою карьеру я вижу такое впервые, чтобы все пришли, с женами, с детьми, пообщались, отдохнули, поели шашлыков. Учитывая, что это мероприятие было неофициальным, необязательным, просто Иван Телегин всех позвал, и ребята откликнулись и пришли полным составом. Честно, я был приятно удивлен такому. Так что будем работать и отталкиваться от этого сплочения, собирать хороший коллектив, а хорошему коллективу всегда легче достичь высоких результатов», — уверен Дамир Шарипзянов.

Вслед за главным тренером команды, капитан «ястребов» высказался о манере игры новичка команды Либора Шулака.

«Сегодня уже увидел, как он бежит первым в нападение. Естественно, я понимаю, какого плана этот игрок, но я отлично знаю, какие у меня задачи на перед командой, тренерами, коллективом, так что будем смотреть и отталкиваться от ситуации. В предсезонке будем вертеть, смотреть, как и что лучше смотрится, по одной тренировке этого, естественно, не понять», — считает Шарипзянов.

На сегодняшнюю тренировку болельщики принесли плакат на татарском языке, где что-то значилось про клюшку и про «КамАЗ». Объясняться пришлось Дамиру.

«Да, был плакат, просили клюшку в обмен на „КамАЗ“. Клюшку я отдал, а вот „КамАЗ“ так и не получил, не знаю почему, и где он затерялся. Жаль, хотел сыну „КамАЗ“ принести», — шутит капитан «ястребов».
Тот самый плакт с обменом клюшки на КамАЗТот самый плакт с обменом клюшки на КамАЗ
Тот самый плакт с обменом клюшки на КамАЗ
Фото: Город55

По заверениям Шарипзянова, никаких проблем с адаптацией у новичков команды не было, а ужасы про Омск якобы пишут те, кто тут не живет.

«Спрашивал у ребят, всем все нравится. Обычно плохие вещи про Омск пишут те, кто здесь не живет и не играет. Мы сейчас работаем на самой лучшей арене в КХЛ, так что никаких проблем с адаптацией нет. Мы все профессионалы. Знаем для чего мы здесь, знаем наше дело, да и этот год, судя по контрактам, будет совсем другим, — мы отходим от практики, когда каждый сезон команда обновлялась чуть ли не на половину. Поэтому будет легче, будет сплочение с ребятами, ведь одно дело, когда ты с ними играешь год или полгода, а теперь с некоторыми по два года и больше, так что будет совсем другой результат, — заверил Дамир Шарипзянов.

Высказался капитан «Авангарда» и о конкуренции в Восточной конференции, где якобы «Ак Барс» собирает звездный состав, а остальные команды — попроще.

«Я уверен, что команды будут идти плотно — очко в очко, как и в прошлом году. Я же помню, что команды, которые закончили сезон во второй четверке, очень хорошо провели регулярку. Так что и сейчас, как я думаю, все будет близко — с разницей в очко или два. В общем, сезон нас ждет „веселый“, поскольку многие команды захотят начать плей-офф дома, потому начнут считать очки уже с первой игры», — высказался Шарипзянов.
Капитан омского Авангарда Дамир Шарипзянов
Видео: Город55

Напомним, ранее Город55 рассказал, каким новый «Авангард» видит главный тренер Михаил Кравец.

Михаил Кравец: «Омский „Авангард“ будет агрессивной и активной командой»
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