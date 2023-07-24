Как распознать зависимость от солёной еды с помощью простого теста

Чтобы определить наличие зависимости от солёной пищи, рекомендуется провести тест. Для этого необходимо насыпать 5 граммов соли в отдельную ёмкость и добавлять её в пищу так, как обычно делаете. В конце дня следует подсчитать общее количество употребленной соли. Если это количество превышает 5 граммов, то это может свидетельствовать о зависимости от соли. Специалисты отмечают, что 5 граммов соли в день считается нормой для организма.