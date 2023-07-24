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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Как распознать зависимость от солёной еды с помощью простого теста

24 июля 2023, 18:03
Медики поделились информацией о том, как определить зависимость от солёной пищи, предлагая провести специальный тест.

Эксперты отмечают, что соль является важным минералом, необходимым для поддержания правильного баланса жидкостей в организме и регулирования работы нервной системы, пишет pravda.ru. Однако употребление соли должно быть умеренным. По информации, опубликованной на Life.ru, чрезмерное потребление соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как повышенное давление, заболевания сердца и проблемы с почками. Поэтому важно контролировать количество соли, которое мы употребляем.

Медики подчёркивают, что во многих продуктах уже содержится достаточное количество соли, поэтому избыточно солить их не рекомендуется. Также важно обращать внимание на качество используемой соли. Например, натуральные морская или гималайская соль содержат меньше химических добавок и считаются более полезными.

Чтобы определить наличие зависимости от солёной пищи, рекомендуется провести тест. Для этого необходимо насыпать 5 граммов соли в отдельную ёмкость и добавлять её в пищу так, как обычно делаете. В конце дня следует подсчитать общее количество употребленной соли. Если это количество превышает 5 граммов, то это может свидетельствовать о зависимости от соли. Специалисты отмечают, что 5 граммов соли в день считается нормой для организма.

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