Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Это куриные желудочки, которые, по его словам, оказываются гораздо полезнее, чем мясо, пишет Pravda.Ru.
Куриные желудочки, являющиеся субпродуктами, представляют собой идеальный источник белка и витаминов группы В, таких как холин, ниацин и рибофлавин. Они также обладают богатым содержанием полезных минералов, таких как калий, железо, цинк, селен, магний и марганец.
Протасов подчеркивает, что витамины группы В играют важную роль в регулировании уровня энергии, поддержании здоровой функции мозга и клеточного метаболизма. Порция желудочков способна удовлетворить 20 процентов суточной потребности в витамине В12, который особенно важен для образования эритроцитов и поддержания нервной системы.
Кроме того, куриные желудочки оказывают положительное воздействие на пожилых людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта и способствуют профилактике развития анемии. Их регулярное употребление может стать ценным вкладом в поддержание общего здоровья и благополучия.