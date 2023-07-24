Гастроэнтеролог: Куриные желудочки — сокровищница питательных веществ

Протасов подчеркивает, что витамины группы В играют важную роль в регулировании уровня энергии, поддержании здоровой функции мозга и клеточного метаболизма. Порция желудочков способна удовлетворить 20 процентов суточной потребности в витамине В12, который особенно важен для образования эритроцитов и поддержания нервной системы.