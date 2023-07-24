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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Гастроэнтеролог: Куриные желудочки — сокровищница питательных веществ

24 июля 2023, 09:05
Илья Протасов, ведущий гастроэнтеролог, делится своими рекомендациями по здоровому питанию, отмечая продукт, который следует включать в рацион хотя бы раз в две недели.

Это куриные желудочки, которые, по его словам, оказываются гораздо полезнее, чем мясо, пишет Pravda.Ru.

Куриные желудочки, являющиеся субпродуктами, представляют собой идеальный источник белка и витаминов группы В, таких как холин, ниацин и рибофлавин. Они также обладают богатым содержанием полезных минералов, таких как калий, железо, цинк, селен, магний и марганец.

Протасов подчеркивает, что витамины группы В играют важную роль в регулировании уровня энергии, поддержании здоровой функции мозга и клеточного метаболизма. Порция желудочков способна удовлетворить 20 процентов суточной потребности в витамине В12, который особенно важен для образования эритроцитов и поддержания нервной системы.

Кроме того, куриные желудочки оказывают положительное воздействие на пожилых людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта и способствуют профилактике развития анемии. Их регулярное употребление может стать ценным вкладом в поддержание общего здоровья и благополучия.

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