Еще четыре композиции для омской «Флоры» изготовит владелец «Цветов у Яблоньки»

На торги заявилось два участника. Один снизил начальную цену до 3 980 000 рублей, второй — до 2 999 999. С последним городское УДХБ и заключит контракт, сэкономив на цветочных композициях почти 1,9 млн рублей. Победителем стал омский предприниматель Юрий Ткаченко, которому принадлежат «Цветы у Яблоньки». Он, кстати, получал подряды на оформление «Флоры» с 2016 года.