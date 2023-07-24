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Еще четыре композиции для омской «Флоры» изготовит владелец «Цветов у Яблоньки»

24 июля 2023, 05:45
Фото: 1MI
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Предприниматель снизил начальную цену на 1,9 млн рублей.

Стало известно, кто займется изготовлением и оформлением еще четырех композиций для цветочной выставки «Флора». «Шлейф любви», «Лучи знаний», «Круги времени» и «Прекрасное в вечном» появятся на территории Выставочного сквера к 3 августа.

Фото: zakupki.gov.ru

На торги заявилось два участника. Один снизил начальную цену до 3 980 000 рублей, второй — до 2 999 999. С последним городское УДХБ и заключит контракт, сэкономив на цветочных композициях почти 1,9 млн рублей. Победителем стал омский предприниматель Юрий Ткаченко, которому принадлежат «Цветы у Яблоньки». Он, кстати, получал подряды на оформление «Флоры» с 2016 года.

Напомним, что 12 других цветочных композиций за 9,03 млн рублей изготовит предпринимательница Светлана Повельянова. Сама выставка откроется 4 августа в 16.00. Экспозиция, которая разместится в Выставочном и Воскресенском скверах, будет работать до 8 августа включительно.

Стало известно, когда в Омске откроется выставка «Флора»
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#Юлия Истомина#Флора#Цветы#УДХБ#Подрядчик#День города#Общество#Город#Новости#Омск
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