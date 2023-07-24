Эксперт рассказал о наиболее часто подделываемых стройматериалах

Васильев отметил, что наличие подделок на прилавках зависит от сезона. В так называемый высокий сезон прилавки массово заполоняют поддельные смеси и строительные жидкости. Покупатель не может проверить их качество на месте, а когда поплывёт стяжка или посыплется штукатурка будет поздно, пишет NEWS.ru.