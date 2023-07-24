Эксперт рассказал о наиболее часто подделываемых стройматериалах

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Васильев отметил, что наличие подделок на прилавках зависит от сезона. В так называемый высокий сезон прилавки массово заполоняют поддельные смеси и строительные жидкости. Покупатель не может проверить их качество на месте, а когда поплывёт стяжка или посыплется штукатурка будет поздно, пишет NEWS.ru.
Подделки могут предлагать не только продавцы. Мастера также могут реализовывать контрафакт. Например, при установке дверей клиенту могут предложить купить дорогой замок прямо на месте. Правда есть большая вероятность, что он окажется дешёвой копией и прослужит гораздо меньше оригинала.
Аферисты-сантехники предложат клиентам краны и многое другое якобы дешевле магазина, на самом деле при таких сделках можно стать обладателем некачественных товаров по завышенным ценам.