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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Диетолог раскрывает секреты молодости

24 июля 2023, 08:52
Диетолог Елена Соломатина делится ценными рекомендациями о том, какие продукты стоит добавить в свой рацион, чтобы замедлить процесс старения и обрести свежий и молодой вид, пишет Pravda.Ru.

Первое, на что следует обратить внимание — овощи. Они обязательно должны присутствовать на вашей тарелке, так как являются настоящим кладезем полезных веществ.

Фрукты также необходимы, но стоит умеренно подходить к их потреблению, поскольку они содержат фруктозу. Употребление фруктов в разумных количествах поможет получить все их питательные преимущества без излишков.

Важное место в рационе занимают кисломолочные продукты, такие как кефир, простокваша, кумыс и другие. Они способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.

Одним из интересных советов диетолога является включение в рацион продуктов ферментации. Они считаются особенно полезными для долгожителей. Например, квашеная капуста, моченые яблоки и ягоды — отличный выбор для тех, кто стремится сохранить свою молодость и здоровье.

Еще один важный компонент — животные продукты, богатые белком. Они содержат коллаген, который играет ключевую роль в обеспечении прочности и эластичности соединительных тканей. Поэтому не стоит пренебрегать мясом и другими источниками белка.

Следуя рекомендациям Елены Соломатиной, можно обрести уверенность в своей внешности и наслаждаться молодым и свежим видом на протяжении долгих лет.

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