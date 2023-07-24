Диетолог раскрывает секреты молодости

Одним из интересных советов диетолога является включение в рацион продуктов ферментации. Они считаются особенно полезными для долгожителей. Например, квашеная капуста, моченые яблоки и ягоды — отличный выбор для тех, кто стремится сохранить свою молодость и здоровье.