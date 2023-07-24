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Авария на трассе в Иркутской области: пятеро пострадавших, включая четверо детей

24 июля 2023, 08:32
На трассе «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области произошло столкновение двух автомобилей — Toyota 4Runner и Toyota Corona Premio, в результате чего пострадали пять человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

Инцидент был вызван выездом водителя джипа на встречную полосу, в результате чего его автомобиль оказался в кювете, пишет ФедералПресс.

Среди пострадавших был взрослый и четверо детей — две девочки трех и семи лет, а также два мальчика четырех и десяти лет. Пострадавшие были госпитализированы с гематомами и ушибами. Отмечается, что только один ребенок находился в специальном удерживающем устройстве, второй находился на руках у взрослого, в то время как остальные не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к более серьезным травмам.

Инцидент подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и обязательного использования детских удерживающих систем для маленьких пассажиров, что может спасти жизни и предотвратить серьезные травмы в случае аварии.

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