Авария на трассе в Иркутской области: пятеро пострадавших, включая четверо детей

Среди пострадавших был взрослый и четверо детей — две девочки трех и семи лет, а также два мальчика четырех и десяти лет. Пострадавшие были госпитализированы с гематомами и ушибами. Отмечается, что только один ребенок находился в специальном удерживающем устройстве, второй находился на руках у взрослого, в то время как остальные не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к более серьезным травмам.