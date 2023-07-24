Анализ покупок на АЗС: Что выбирают россияне для перекуса в дороге?

Среди наиболее популярных комбинаций перекусов на заправках россияне выбирают «газированный напиток и шаурму/бургер». Её средняя стоимость составляет 362 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако стоимость может различаться в разных регионах, например, в Москве такой набор обойдется в 489 рублей, в Санкт-Петербурге — в 465 рублей, а в Сочи — в 428 рублей.