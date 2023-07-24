Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Анализ покупок на АЗС: Что выбирают россияне для перекуса в дороге?

24 июля 2023, 14:42
На АЗС в России популярны различные перекусы, и средний чек на покупку еды и напитков вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 478 рублей. Это свидетельствует об увеличении спроса на питание в топливных станциях.

Аналитики из «СберАвто» и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследования и обнаружили, что россияне предпочитают такие перекусы, как хот-доги, шаурма, сэндвичи и сладкая выпечка, пишет pravda.ru.

В рамках акции, действующей до 13 августа, покупая продукты через Систему быстрых платежей (СБП) на АЗС сети «Магнит», можно получить кешбэк в размере 5% от суммы покупки на карту лояльности. Максимальная сумма кешбэка на одного участника акции составляет 500 бонусов. Для участия в акции необходимо активировать карту лояльности магазина «Магнит» и оплачивать покупки с помощью СБП через NFC-табличку, приложение «СБПэй» или мобильное приложение «Магнит: акции и скидки».

Среди наиболее популярных комбинаций перекусов на заправках россияне выбирают «газированный напиток и шаурму/бургер». Её средняя стоимость составляет 362 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако стоимость может различаться в разных регионах, например, в Москве такой набор обойдется в 489 рублей, в Санкт-Петербурге — в 465 рублей, а в Сочи — в 428 рублей.

Помимо этого, популярными являются наборы из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком, средняя стоимость которых составляет 340 рублей. В разных городах такой перекус может обойтись по-разному, например, в Санкт-Петербурге стоимость составит 517 рублей, а в Казани — 306 рублей.

Таким образом, россияне активно используют СБП для оплаты покупок на АЗС и выбирают разнообразные перекусы, чтобы насладиться комфортным путешествием по дорогам страны.

Подпишитесь
На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
Сегодня, 04:56
Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
Сегодня, 06:48
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
Сегодня, 09:16
«ДНК и машинки». Как в омском СК доказали, что смертельное ДТП устроил майор Гайдамак
Сегодня, 13:43
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
Сегодня, 07:20
Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре
Сегодня, 11:09