Анализ покупок на АЗС: Что выбирают россияне для перекуса в дороге?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Аналитики из «СберАвто» и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследования и обнаружили, что россияне предпочитают такие перекусы, как хот-доги, шаурма, сэндвичи и сладкая выпечка, пишет pravda.ru.
В рамках акции, действующей до 13 августа, покупая продукты через Систему быстрых платежей (СБП) на АЗС сети «Магнит», можно получить кешбэк в размере 5% от суммы покупки на карту лояльности. Максимальная сумма кешбэка на одного участника акции составляет 500 бонусов. Для участия в акции необходимо активировать карту лояльности магазина «Магнит» и оплачивать покупки с помощью СБП через NFC-табличку, приложение «СБПэй» или мобильное приложение «Магнит: акции и скидки».
Среди наиболее популярных комбинаций перекусов на заправках россияне выбирают «газированный напиток и шаурму/бургер». Её средняя стоимость составляет 362 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако стоимость может различаться в разных регионах, например, в Москве такой набор обойдется в 489 рублей, в Санкт-Петербурге — в 465 рублей, а в Сочи — в 428 рублей.
Помимо этого, популярными являются наборы из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком, средняя стоимость которых составляет 340 рублей. В разных городах такой перекус может обойтись по-разному, например, в Санкт-Петербурге стоимость составит 517 рублей, а в Казани — 306 рублей.
Таким образом, россияне активно используют СБП для оплаты покупок на АЗС и выбирают разнообразные перекусы, чтобы насладиться комфортным путешествием по дорогам страны.