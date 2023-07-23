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«Возмущению нет предела». Омичи обвинили вандалов в разрушении остановки

23 июля 2023, 08:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи обвинили вандалов в разрушении остановки «Студенческая»

Доказательств и официальной информации нет.

Жительница Левобережья сообщает о вопиющем случае на остановке общественного транспорта «Студенческая». Она расположена на проспекте Комарова.

«Вчера шла от остановки, все было нормально. Сегодня утром вот такая картина. Возмущению нет предела», — пишет разгневанная омичка в группе «Типичный Омск».

Целое 22 июля стекло остановки 23 июля оказалось полностью разбито. Крупные осколки лежали рядом на земле и на лавочке.

Очевидица полагает, что произошедшее — дело рук местных вандалов. Однако доказательств этой версии пока нет. Отметим, повредить стекло могли, например, погодные явления и прочее.

остановка Студенческаяостановка Студенческая
остановка Студенческая
Фото: скриншот паблика Типичный Омск

Большинство пользователей в комментариях поддержали версию о человеческом факторе. Виновников предложили привлечь к общественным работам.

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#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Жалобы#Омичи#Соцсети#Вандализм
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