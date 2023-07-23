«Возмущению нет предела». Омичи обвинили вандалов в разрушении остановки

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Жительница Левобережья сообщает о вопиющем случае на остановке общественного транспорта «Студенческая». Она расположена на проспекте Комарова.
«Вчера шла от остановки, все было нормально. Сегодня утром вот такая картина. Возмущению нет предела», — пишет разгневанная омичка в группе «Типичный Омск».
Целое 22 июля стекло остановки 23 июля оказалось полностью разбито. Крупные осколки лежали рядом на земле и на лавочке.
Очевидица полагает, что произошедшее — дело рук местных вандалов. Однако доказательств этой версии пока нет. Отметим, повредить стекло могли, например, погодные явления и прочее.
Большинство пользователей в комментариях поддержали версию о человеческом факторе. Виновников предложили привлечь к общественным работам.