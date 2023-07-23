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В пьяной ссоре омич ударил ножом своего знакомого

23 июля 2023, 04:48
Фото: 1MI
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Пострадавший доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В полицию поступило сообщение из больницы Исилькульского района. Врачи доложили о поступлении 45-летнего пациента. Диагноз: колото-резанная рана брюшной полости.

Выяснилось, пострадавший распивал алкоголь с 59-летним знакомым. Мужчины поссорились. Около четырех часов утра оппонент ударил ножом 45-летнего омича.

Сейчас подозреваемый задержан. Находится в СИЗО. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Отметим, всего за минувшие сутки правоохранителям поступило 936 обращений. Заведено 50 уголовных дел.

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#Нож#Преступление#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омская область#Исилькульский район
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