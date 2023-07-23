В пьяной ссоре омич ударил ножом своего знакомого

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В полицию поступило сообщение из больницы Исилькульского района. Врачи доложили о поступлении 45-летнего пациента. Диагноз: колото-резанная рана брюшной полости.
Выяснилось, пострадавший распивал алкоголь с 59-летним знакомым. Мужчины поссорились. Около четырех часов утра оппонент ударил ножом 45-летнего омича.
Сейчас подозреваемый задержан. Находится в СИЗО. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, всего за минувшие сутки правоохранителям поступило 936 обращений. Заведено 50 уголовных дел.