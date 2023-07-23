Успеть в срок. К созданию сквера имени Казанника привлекут дополнительных рабочих

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сейчас в Омске идет благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По субботам чиновники совершают традиционные объезды по объектам. Так, 22 июля мэр Сергей Шелест посетил сквер имени А. И. Казанника.
Стоимость обновления территории — около 27 млн рублей. Сквер расположится на пересечении улиц Булатова, Герцена и Фрунзе. Там обустроят парковку, высадят деревья и кустарники, оборудуют скамейки, фонари и ротонду.
Демонтаж уже выполнен: пешеходные дорожки и площадки разбиты. Рабочие покрывают территорию брусчаткой, монтируют новое освещение, прокладывают поливочный водопровод. Установка малых архитектурных форм запланирована на август. Подрядчик привлечет на объект дополнительную рабочую силу. Сдать сквер должны до 1 сентября.
Отметим, всего на благоустройство омских скверов выделено 150 млн рублей. В бюджете города на эти цели предусмотрено 23 миллиона. В этом году обновят семь общественных пространств.
Напомним, ранее мы рассказывали о ходе капитального ремонта Ленинградского моста: