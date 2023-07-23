Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»

Сама Елена Мизулина от комментариев не отказалась. Говорит, что не знает, куда пойдет работать после Совфеда, сейчас ей есть, над чем трудиться. Например, предложила вернуть прямые выборы в Совет Федерации, мол, первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей.