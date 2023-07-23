Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
19 июля 57-летний омич на улице приставал к 12-летней девочке. Та убежала и рассказала обо всем матери. Женщина самоотверженно кинулась на поимку преступника. Задержать подозреваемого помог случайный таксист. Спустя пару часов официальную версию событий представили в полиции. Правоохранители уверяют: помощь омичке оказал не таксист, а сотрудники ГИБДД. Теперь оперативники ищут того самого водителя, который оказал содействие.
На следующий день, 20 июля, стало известно, что пропавшую жительницу Тары зарубил топором собственный муж. Тело материли двоих детей молодой мужчина вывез в лес, сжег, расчленил и закопал останки. Подозреваемого отправили в СИЗО.
И еще немного о громких преступлениях недели:
Сама Елена Мизулина от комментариев не отказалась. Говорит, что не знает, куда пойдет работать после Совфеда, сейчас ей есть, над чем трудиться. Например, предложила вернуть прямые выборы в Совет Федерации, мол, первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей.
17 июля Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области. К голосованию кандидата допустят в течение 10 дней после проверки подписей. В этот же день документы в избирком подал Андрей Алехин, представил КПРФ.
19 июля стало известно, что подписи собрали также кандидаты от ЛДПР и «Коммунистов России», Максим Макаленко и Владимир Казанин соответственно.
Тем временем региональный избирком завершил прием документов на довыборы в областной парламент. За мандат в Законодательном Собрании Омской области поборются пять кандидатов. Можно найти подробную информацию тут.
19 июля в Омского городском совете прошло пленарное заседание. Одним из вопросов на повестке стала передача здания аварийного Кадетского корпуса от города к области. Депутаты инициативу поддержали. На объекте после ремонта планируется разместить новый казачий корпус.
А вообще в омском парламенте завершилась весенняя сессия. Об итогах:
На некоторых пунктах повестки последнего заседания все же остановимся подробнее. В первую очередь — бюджет. Депутаты одобрили изменения в казну на 2023 и плановый период последующих годов. Увеличились как доходы, так и расходы. Дефицит сохраняется.
Парламентарии также одобрили передачу департаменту строительства мэрии 12 школ. Это те самые учреждения, которые будут капитально ремонтировать.
Еще из интересного: утверждены названия для трех городских скверов. В Омске появятся сквер имени Федора Крылова, «Семейный» и «Первокирпичный».
Снова об экологии. Неделя началась с новости о масляном пятне на Иртыше. Не в первый раз горожане наблюдают такую картину. Мы не только фото опубликовали, но и комментарий в минприроды взяли.
Воздух тоже чище не становится. Режим «черного неба» в Омске объявляли 17 июля. Как говорится, как неделю начнешь, так ее и проведешь. Неблагоприятные метеоусловия наблюдались и 20 числа. Горожане жаловались на неприятный запах. Опасения оправдались. Многократные превышения концентрации опасных веществ, запрос в прокуратуру, внеплановая проверка местного предприятия.
Деревья — вот, кто мог бы спасти нас от удушливых выбросов. Но нет. Омичи стали обращать внимания на вырубку берез в центре города. Ранее их было решено оставить. Мы попытались разобраться, что происходит на самом деле.
На следующий день в мэрии дали комментарий. Правда, по поводу зарослей сорняка по всему Омску. Такие жалобы от местных жителей тоже поступали. Оказалось, работа по ликвидации ведется, только медленно. «Не хватает ресурсов», — подчеркнули чиновники.
С 1 августа должность генерального директора «Авангарда» займет 52-летний Герман Чистяков. Что о нем известно: большой опыт управленческой работы в футбольных клубах, также руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями.
Еще о кадровых изменениях. Помощником генерального менеджера Антона Курьянова стал бывший «ястреб» Кирилл Лямин. Он выступал на позиции защитника в команде с 2011 по 2015 годы.
Клуб заключил контракт с 36-летним вратарем Ильей Проскуряковым. Прошлый сезон он отыграл за челябинский «Трактор». А с 26-летним нападающим Александром Дергачевым договор о сотрудничестве расторгнут.
Напомним, ранее команду покинул выдающийся хоккеист Арсений Грицюк. В начале недели он рассказал, почему принял такое решение, и насколько тяжело было покидать Омск.
Тем временем действующий состав «ястребов» готов провести открытую тренировку. Болельщиков приглашают на G-Drive Арену утром 24 июля.
Среди недели стало известно, что омскую школу единоборств «Шторм» покинул боец Александр Сарнавский. Александр Шлеменко объяснил причину решения: спортсмен отказывался от крупных выступлений, что негативно сказывалось на продвижении клуба.
Впрочем, главные новости вокруг известного бойца ММА были связаны с предстоящим боем. 21 июля на «G-Drive Арене» омичи увидели 13 поединков промоушена Shlemenko Fighting Championship (18+). Главное противостояние вечера — омич Александр Шлеменко против бразильца Алекса Оливейра. Кстати, болельщиков после турнира развезли по домам на платных шаттлах.
Наш земляк одержал победу. Поединок закончился в первом же раунде. Шлеменко применил удушающий прием. Это был 80-й юбилейный бой омского спортсмена.
Город55 заметил невероятную активность среди омичей на сайтах бесплатных объявлений. Продают вещи, мягко говоря, странные. Например, автограф певца Филиппа Киркорова за девять миллионов рублей:
А как вам коллекция сахарных пакетиков за тысячу рублей? Более 40 моделей из различных заведений.
А пока некоторые омичи не знают, как себя развлечь, мы подготовили ТОП-5 самых дорогих квартир в нашем городе. Их тоже продают. Цена варьируется от 29 до 70 миллионов рублей. Почти все варианты находятся в Центральном округе.
До Дня города остаются считанные дни. Подготовка идет полным ходом. Самое время планировать отдых. Мы рассказываем о том, когда и где откроется традиционная зеленая выставка «Флора». А также подробно описываем программу фестиваля «Щит Сибири». Зрители увидят гладиаторское шоу и рыцарский турнир. Город55 подготовил полезный гайд о грядущем празднике: