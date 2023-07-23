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Озвучено число рабочих при капремонте Ленинградского моста почти за 2 млрд рублей

23 июля 2023, 10:49
Фото: 1MI
иллюстрация

Капремонт Ленинградского моста в Омске проводят 138 рабочих

Рассказываем, что подрядчик делает в выходной день.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, сколько рабочих трудятся над капитальным ремонт Ленинградского моста. Их 138. Процесс круглосуточный.

В воскресенье, 23 июля, строители обновляли плиты проезжей части первых двух пролетов, варили стыковые консоли, бетонировали опоры и так далее.

Напомним, стоимость работ достигает почти двух миллиардов рублей. Капремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее мы рассказывали о транспортной развязке близ моста:

Транспортная развязка у Ленинградского моста в Омске будет готова к концу июля
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#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Ленинградский мост#Мост#Ремонт#Капитальный ремонт
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