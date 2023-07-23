Озвучено число рабочих при капремонте Ленинградского моста почти за 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, сколько рабочих трудятся над капитальным ремонт Ленинградского моста. Их 138. Процесс круглосуточный.
В воскресенье, 23 июля, строители обновляли плиты проезжей части первых двух пролетов, варили стыковые консоли, бетонировали опоры и так далее.
Напомним, стоимость работ достигает почти двух миллиардов рублей. Капремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее мы рассказывали о транспортной развязке близ моста: