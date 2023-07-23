Один за одним. В Омской области стали красть велосипеды

Похожий инцидент произошел в Исилькульском районе. Жительница села Украинка зашла в гости к подруге, а велосипед оставила у калитки. Он стоил 17,5 тысяч рублей. Правоохранителям пришлось искать украденное. При опросе местных жителей удалось заставить беспокоиться подозреваемого.