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Один за одним. В Омской области стали красть велосипеды

23 июля 2023, 07:17
Фото: 1MI
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В Омской области за сутки украли сразу два велосипеда

Правоохранители советуют не оставлять имущество без присмотра.

В Таре возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурант — 33-летний местный житель. Подробности преступления рассказали правоохранители.

55-летний мужчина оставил возле местного кафедрального собора велосипед. Он был украден. Оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Тот вину признал. Правда, средство передвижения успел продать. Полиция изъяла велосипед на 10 тысяч рублей и вернула владельцу.

Похожий инцидент произошел в Исилькульском районе. Жительница села Украинка зашла в гости к подруге, а велосипед оставила у калитки. Он стоил 17,5 тысяч рублей. Правоохранителям пришлось искать украденное. При опросе местных жителей удалось заставить беспокоиться подозреваемого.

25-летний парень узнал, что им интересуются правоохранители. Ночью подкинул велосипед владелице. Однако это не избавило от уголовной ответственности.

Полиция обращается к омичам: даже ненадолго не оставляйте без присмотра свое имущество, при необходимости используйте запорные устройства.

Ранее судимый омич угнал велосипед, чтобы ездить на работу
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#Происшествия#Общество#Полиция#Кража#Уголовное дело#Новости#Омская область#Тара#Исилькульский район
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