Один за одним. В Омской области стали красть велосипеды

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Таре возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурант — 33-летний местный житель. Подробности преступления рассказали правоохранители.
55-летний мужчина оставил возле местного кафедрального собора велосипед. Он был украден. Оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Тот вину признал. Правда, средство передвижения успел продать. Полиция изъяла велосипед на 10 тысяч рублей и вернула владельцу.
Похожий инцидент произошел в Исилькульском районе. Жительница села Украинка зашла в гости к подруге, а велосипед оставила у калитки. Он стоил 17,5 тысяч рублей. Правоохранителям пришлось искать украденное. При опросе местных жителей удалось заставить беспокоиться подозреваемого.
25-летний парень узнал, что им интересуются правоохранители. Ночью подкинул велосипед владелице. Однако это не избавило от уголовной ответственности.
Полиция обращается к омичам: даже ненадолго не оставляйте без присмотра свое имущество, при необходимости используйте запорные устройства.