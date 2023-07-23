«Мерзкий запах». Омичи из разных районов города сообщают о невыносимых выбросах

О едких запахах сообщают омичи с улиц: Октябрьская, Орловского, Братская, Мельничная, Учебная. Жители говорят о химии, гари, жженной резине, даже гнили. «Мерзкий запах, дышать нечем. В горле першит», — описывает ощущение омичка.