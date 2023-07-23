«Мерзкий запах». Омичи из разных районов города сообщают о невыносимых выбросах

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Омичи вновь жалуются на выбросы. Десятки обращений опубликованы в группе «Дыши! Омск».
«Напрасно открыла окно проветрить квартиру. Страшная вонь химией, каждую ночь. Остановка Рабиновича. 03:28», — гласит один из комментариев 23 июля. К мнению присоединились жители домов в районе остановки Водников.
О едких запахах сообщают омичи с улиц: Октябрьская, Орловского, Братская, Мельничная, Учебная. Жители говорят о химии, гари, жженной резине, даже гнили. «Мерзкий запах, дышать нечем. В горле першит», — описывает ощущение омичка.
Отметим, по данным метеорологов, погодные условия способствовали рассеиванию вредных примесей. Режима «черного неба» не объявляли. Согласно информации регионального минприроды, избытка веществ в ночь на 23 июля не обнаружено.
На 24 июля ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Ранее мы передавали подробный прогноз погоды: