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«Мерзкий запах». Омичи из разных районов города сообщают о невыносимых выбросах

23 июля 2023, 08:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на ночные выбросы 23 июля

Горожане говорят о запахах химии, жженной резины, гари, гнили.

Омичи вновь жалуются на выбросы. Десятки обращений опубликованы в группе «Дыши! Омск».

«Напрасно открыла окно проветрить квартиру. Страшная вонь химией, каждую ночь. Остановка Рабиновича. 03:28», — гласит один из комментариев 23 июля. К мнению присоединились жители домов в районе остановки Водников.

О едких запахах сообщают омичи с улиц: Октябрьская, Орловского, Братская, Мельничная, Учебная. Жители говорят о химии, гари, жженной резине, даже гнили. «Мерзкий запах, дышать нечем. В горле першит», — описывает ощущение омичка.

выбросывыбросы
выбросы
Фото: Город55

Отметим, по данным метеорологов, погодные условия способствовали рассеиванию вредных примесей. Режима «черного неба» не объявляли. Согласно информации регионального минприроды, избытка веществ в ночь на 23 июля не обнаружено.

информация на 23 июляинформация на 23 июля
информация на 23 июля
Фото: скриншот телеграм-канала минприроды Омской области

На 24 июля ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Ранее мы передавали подробный прогноз погоды:

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#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Омичи#Минприроды#Общество#Город#Новости#Омск
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