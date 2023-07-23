Иномарка бывшего судьи-должника из Омска ушла с молотка

Иномарку 2014 года выпуска выставили на продажу по решению Кировского районного суда Омска. Ранее Стадник одолжил 900 тысяч рублей под залог машины у бизнесмена Владислава Ширшова. Деньги не вернул. С учетом процентов сумма долга составила 1 178 950 рублей. Лот ушел с молотка за 1 202 950 рублей.