Иномарка бывшего судьи-должника из Омска ушла с молотка

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Черный кроссовер «Mazda CX-5» продали на торгах со второй попытки. Ранее автомобиль принадлежал экс-мировому судье Денису Стаднику. Информация доступна на портале ГИС Торги.
Иномарку 2014 года выпуска выставили на продажу по решению Кировского районного суда Омска. Ранее Стадник одолжил 900 тысяч рублей под залог машины у бизнесмена Владислава Ширшова. Деньги не вернул. С учетом процентов сумма долга составила 1 178 950 рублей. Лот ушел с молотка за 1 202 950 рублей.
Новый собственник — Людмила Рязанцева. Всего в аукционе было два участника. Проигравший носит ту же фамилию, что и победитель. Речь о Вадиме Рязанцеве.
В документации указаны результаты внешнего осмотра иномарки. Новому владельцу она досталась с повреждениями переднего бампера, решетки радиатора, капота, крыльев и других частей.
Напомним, Денис Стадник ушел в отставку по собственному желанию в 2019 году. Мы рассказывали об этой истории: