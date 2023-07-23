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До Владивостока. К масштабному мотопробегу «Волна памяти» присоединился омич

23 июля 2023, 11:28
Фото: правительство Омской области
участники мотопробега в Омске

Мотопробег «Волна памяти-Сибирь» дошел до Омска

Участники приехали в наш город, им провели экскурсию по Омской крепости.

22 июля Омск посетили участники самого масштабного эстафетного мотопробега «Волна памяти». Он посвящен памяти погибших в дороге мотоциклистов.

На территорию Омской крепости участники прибыли из Тюмени. Здесь их встретили члены местного мотосообщества «СВОИ», они организуют направление «Волна-Сибирь». Путешественники привезли флаги 12-ти направлений: Запад, Север, Юг, Центр, Ямал, Югра, Кавказ, Крым, Донбасс, Волга, Урал, Коми.

В 2023 году «Волну памяти» проводят 11-й раз. Следующий пункт мотопробега — город Татарск Новосибирской области. К участникам присоединился омич Александр Попков, он поедет до Владивостока. Мотоциклисты прибудут туда 4 августа.

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#Мотоциклист#Мотоцикл#Акция#Общество#Новости#Омск#Владивосток#Новосибирск#Россия
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