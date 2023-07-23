До Владивостока. К масштабному мотопробегу «Волна памяти» присоединился омич

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
22 июля Омск посетили участники самого масштабного эстафетного мотопробега «Волна памяти». Он посвящен памяти погибших в дороге мотоциклистов.
На территорию Омской крепости участники прибыли из Тюмени. Здесь их встретили члены местного мотосообщества «СВОИ», они организуют направление «Волна-Сибирь». Путешественники привезли флаги 12-ти направлений: Запад, Север, Юг, Центр, Ямал, Югра, Кавказ, Крым, Донбасс, Волга, Урал, Коми.
В 2023 году «Волну памяти» проводят 11-й раз. Следующий пункт мотопробега — город Татарск Новосибирской области. К участникам присоединился омич Александр Попков, он поедет до Владивостока. Мотоциклисты прибудут туда 4 августа.