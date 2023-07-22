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Вышла погулять. В Омске пропала девочка в оранжевых шортах и ссадине на колене

22 июля 2023, 03:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске пропала девочка в оранжевых шортах и ссадине на колене

Полицейские рассказали, как выглядит ребенок.

Вчера днем, 21 июля, в Омске пропала девочка 2011 года рождения. Елизавета Цыбренко вышла из дома на проспекте Карла Маркса погулять и не вернулась. Это было примерно в 14 часов.

На вид девочке 11 лет, она худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы ниже плеч и голубые глаза. В день исчезновения ребенок был в темной футболке с изображением кошки, в светло-оранжевых шортах и темно-синих летних кроссовках «в сеточку». Особые приметы: ссадина на правом колене, обработанная зеленкой.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Всех, кто видел девочку, полиция просит звонить по телефонам 79-33-02, 79-20-77, 102.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Дети#Пропал ребенок#Пропал человек
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