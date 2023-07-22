Вышла погулять. В Омске пропала девочка в оранжевых шортах и ссадине на колене

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Вчера днем, 21 июля, в Омске пропала девочка 2011 года рождения. Елизавета Цыбренко вышла из дома на проспекте Карла Маркса погулять и не вернулась. Это было примерно в 14 часов.
На вид девочке 11 лет, она худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы ниже плеч и голубые глаза. В день исчезновения ребенок был в темной футболке с изображением кошки, в светло-оранжевых шортах и темно-синих летних кроссовках «в сеточку». Особые приметы: ссадина на правом колене, обработанная зеленкой.
Всех, кто видел девочку, полиция просит звонить по телефонам 79-33-02, 79-20-77, 102.