Вышла погулять. В Омске пропала девочка в оранжевых шортах и ссадине на колене

На вид девочке 11 лет, она худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы ниже плеч и голубые глаза. В день исчезновения ребенок был в темной футболке с изображением кошки, в светло-оранжевых шортах и темно-синих летних кроссовках «в сеточку». Особые приметы: ссадина на правом колене, обработанная зеленкой.