Обновил гардероб. Омский бездомный нашел чужую сумку с новой одеждой на автовокзале

По информации пресс-службы полиции, муж заявительницы отправил ей из Омска сумку с новой одеждой. Сделать он это решил с помощью водителя маршрутки, но, как выяснилось позже, кто-то выставил ее из салона на улицу. Пассажиры микроавтобуса подтвердили, что сумка была достаточно большого размера и мешалась им в проходе. В итоге про чужой багаж забыли и оставили где-то на остановке автовокзала.