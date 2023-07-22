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Обновил гардероб. Омский бездомный нашел чужую сумку с новой одеждой на автовокзале

22 июля 2023, 06:08
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области бездомный надел новую одежду, оставленную в сумке на автовокзале

Мужчина отправил жене сумку с вещами в район, но она потерялась в дороге.

В Усть-Ишимском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи. Потерпевшей стала местная жительница 1976 года рождения. Сумма ущерба составила 21 тыс рублей. Подробности этой истории предоставили в региональном УМВД.

По информации пресс-службы полиции, муж заявительницы отправил ей из Омска сумку с новой одеждой. Сделать он это решил с помощью водителя маршрутки, но, как выяснилось позже, кто-то выставил ее из салона на улицу. Пассажиры микроавтобуса подтвердили, что сумка была достаточно большого размера и мешалась им в проходе. В итоге про чужой багаж забыли и оставили где-то на остановке автовокзала.

Позже сумку нашел 45-летний бездомный, который спрятал найденное в заброшенном здании, а потом вышел на улицу в абсолютно новой одежде. Оперативники изъяли у мужчины обновы и вернули законным владельцам. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, расследование продолжается.

Ранее Город55 писал о мужчине, который забинтовал лицо, чтобы похитить ювелирные украшения. Он дважды пользовался этим приемом, однако полицейским удавалось установить личность злоумышленника.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Кража#Бездомные#УМВД Омской области
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