Обновил гардероб. Омский бездомный нашел чужую сумку с новой одеждой на автовокзале

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Усть-Ишимском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи. Потерпевшей стала местная жительница 1976 года рождения. Сумма ущерба составила 21 тыс рублей. Подробности этой истории предоставили в региональном УМВД.
По информации пресс-службы полиции, муж заявительницы отправил ей из Омска сумку с новой одеждой. Сделать он это решил с помощью водителя маршрутки, но, как выяснилось позже, кто-то выставил ее из салона на улицу. Пассажиры микроавтобуса подтвердили, что сумка была достаточно большого размера и мешалась им в проходе. В итоге про чужой багаж забыли и оставили где-то на остановке автовокзала.
Позже сумку нашел 45-летний бездомный, который спрятал найденное в заброшенном здании, а потом вышел на улицу в абсолютно новой одежде. Оперативники изъяли у мужчины обновы и вернули законным владельцам. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, расследование продолжается.
Ранее Город55 писал о мужчине, который забинтовал лицо, чтобы похитить ювелирные украшения. Он дважды пользовался этим приемом, однако полицейским удавалось установить личность злоумышленника.