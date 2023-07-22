Начальником штаба ВМС США может впервые стать женщина

Posted Вчера, 22:04
Published Вчера, 22:04
Modified Вчера, 22:07
Updated Вчера, 22:07
Если назначение будет подтверждено, Франкетти станет первой женщиной, занимающей эту должность в военно-морских операциях и в Объединенном комитете начальников штабов, пишет 360tv.ru.
Она также является второй женщиной в истории, достигшей ранга четырехзвездного адмирала в ВМС США. Несмотря на то, что кандидатура Франкетти еще не была утверждена Сенатом, она уже с августа выполняет обязанности главнокомандующего из-за отставки текущего начальника военно-морских операций Майкла Гилдей.