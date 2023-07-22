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Posted Вчера, 22:04

Published Вчера, 22:04

Modified Вчера, 22:07

Updated Вчера, 22:07

Начальником штаба ВМС США может впервые стать женщина

21 июля 2023, 22:04
Впервые в истории США на должность начальника штаба ВМС будет назначена женщина — адмирал Лиза Франкетти. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой Белого дома.

Если назначение будет подтверждено, Франкетти станет первой женщиной, занимающей эту должность в военно-морских операциях и в Объединенном комитете начальников штабов, пишет 360tv.ru.

Она также является второй женщиной в истории, достигшей ранга четырехзвездного адмирала в ВМС США. Несмотря на то, что кандидатура Франкетти еще не была утверждена Сенатом, она уже с августа выполняет обязанности главнокомандующего из-за отставки текущего начальника военно-морских операций Майкла Гилдей.

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