Начальником штаба ВМС США может впервые стать женщина

Она также является второй женщиной в истории, достигшей ранга четырехзвездного адмирала в ВМС США. Несмотря на то, что кандидатура Франкетти еще не была утверждена Сенатом, она уже с августа выполняет обязанности главнокомандующего из-за отставки текущего начальника военно-морских операций Майкла Гилдей.