Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Как болезни расходятся по России

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
После пандемии COVID-19 россияне вернулись к прежнему образу жизни, забыли о масках, пропускных QR-кодах и прививках. Но на смену коронавирусу пришли другие заболевания такие как корь, холера и лихорадка Западного Нила. «Новые известия» разобрались, как обстоит эпидобстановка в регионах.
Два дня назад в Тамбовской области был госпитализирован работник фабрики по пошиву одежду для армии. Он приехал на работу из Дели (Индия) с холерными бактериями. Буквально на следующий день с подозрениями на холеру к медикам попал еще один индиец, который летел в том же самолете, что и другой иностранец. Регион готовится к приему новых больных, местную ЦРБ переоборудуют для холерных пациентов. В связи с этим тамбовские власти установили запреты на купание и рыбалку в реках Цна и Лесная.
В начале июля холероподобный вибрион нашли в нескольких водоемах Ростовской области. Поэтому те же запреты Роспотребнадзор ввел на реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Помимо холеры в этом году здесь зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила. Известно, что вирус переносят комары, а у 13,9% жителей уже есть антитела.
Вместе с тем эпидситуация по кори куда более неблагоприятная. Отказ от прививок повлиял на заболеваемость в 2023 году. К концу апреля, по информации Роспотребнадзора, корь подтвердилась у больше тысячи человек в 44 регионах. При этом в прошлом году в стране было зарегистрировано в десять раз меньше больных.
Много пациентов с подтвержденным диагнозом в Ставрополье. Там зафиксировано 56 случаев заболевания с начала года. Замруководителя местного Роспотребнадзора Ирина Ковальчук считает, что по их региону корь распространилась из-за представителей Дагестана и Чечни. Приезжие, по ее словам, не хотят вакцинироваться, ссылаясь на религиозные причины. Кроме того, по мнению специалиста, расширяют диапазон заболеваний корью мигрирующие цыгане.
При этом принудительных прививок в России ставить не могут. В то же время во Франции, Италии, Германии и других западных странах действует закон об обязательной вакцинации от кори.
Добавим, по данным Роспотребнадзора Омской области на 29 июня, с начала года у 18 жителей региона диагностировали корь, в том числе у семи взрослых и 11 детей.