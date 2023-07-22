Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Как болезни расходятся по России

Два дня назад в Тамбовской области был госпитализирован работник фабрики по пошиву одежду для армии. Он приехал на работу из Дели (Индия) с холерными бактериями. Буквально на следующий день с подозрениями на холеру к медикам попал еще один индиец, который летел в том же самолете, что и другой иностранец. Регион готовится к приему новых больных, местную ЦРБ переоборудуют для холерных пациентов. В связи с этим тамбовские власти установили запреты на купание и рыбалку в реках Цна и Лесная.