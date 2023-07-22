Из-за аварийного отключения электричества в омском парке не работает часть каруселей

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Published Сегодня, 08:43
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Сегодня, 22 июля, в парке «Вокруг света» вновь случилось аварийное отключение электричества. Как сообщили представители развлекательной зоны, некоторые аттракционы из-за этого не работают.
Пока городское электропитание не восстановится, в парке не будут работать «Бумеранг», «Тайфун», колесо обозрения и другие экстремальные аттракционы. Остальные карусели, аркадные игры, кафе и терминал функционируют в привычном режиме. Персонал «Вокруг света» оперативно переключился на резервное электропитание и высадил катающихся на аттракционах.
В пресс-службе парка отметили, что при аварийном отключении электричества устройства фиксации и другие системы безопасности на каруселях продолжают работать.
«Такие процедуры регламентированы инструкциями по эксплуатации и отработаны в плановых учениях всем персоналом парка „Вокруг света“. Безопасности посетителей, находящихся в этот момент на прокате, ничего не угрожает», — объяснили работники парка.
Напомним, что это уже не первое аварийное отключение электричества на развлекательной площадке «Зеленого острова». Последний раз парк пришлось подключить к резервному генератору 13 июля. Прокуратура в связи с участившимися случаями отключение электроснабжения в парках запустила проверку.