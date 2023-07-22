Из-за аварийного отключения электричества в омском парке не работает часть каруселей

Пока городское электропитание не восстановится, в парке не будут работать «Бумеранг», «Тайфун», колесо обозрения и другие экстремальные аттракционы. Остальные карусели, аркадные игры, кафе и терминал функционируют в привычном режиме. Персонал «Вокруг света» оперативно переключился на резервное электропитание и высадил катающихся на аттракционах.