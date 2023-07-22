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Хоценко подписал соглашение по созданию кластеров и технопарков в Омской области

22 июля 2023, 12:09
Фото: Город55
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Вместе с новым партнером область будет раскрывать свой экономический потенциал.

Правительство Омской области будет сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон РФ. Врио губернатора Виталий Хоценко подписал соответствующий документ сегодня, 22 июля. Подпись в соглашении о сотрудничестве поставил в свою очередь и директор Ассоциации Михаил Лабудин.

Партнеры будут развивать научно-технический, инновационный и промышленный потенциал Омской области, создавать вместе кластеры и технопарки, чтобы повышать конкурентоспособность региона. Также вместе с Ассоциацией члены правительства будут работать на то, чтобы увеличивать инвестиционную привлекательность региона и привлекать инвесторов.

«Совместно будем выявлять импортозамещающие проекты, создадим первую в стране региональную кластерную платформу, которая позволит ответить на вопрос внешним инвесторам и предприятиям МСП, какую продукцию выпускать, и кто будет ее потребителем. Также в Омской области создадим индустриальные парки, промышленные технопарки, целью которых будет являться снижение издержек при реализации инвестпроектов за счет развитой инфраструктуры», — заявил Виталий Хоценко.

Он добавил, что работать в этом направлении им будут помогать федеральные эксперты.

Хоценко рассказал о создании новых промышленных кластеров в Омской области
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#Алина Ясинская#Политика#Экономика#Технологии#Новости#Омская область#Виталий Хоценко
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