Хоценко подписал соглашение по созданию кластеров и технопарков в Омской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Правительство Омской области будет сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон РФ. Врио губернатора Виталий Хоценко подписал соответствующий документ сегодня, 22 июля. Подпись в соглашении о сотрудничестве поставил в свою очередь и директор Ассоциации Михаил Лабудин.
Партнеры будут развивать научно-технический, инновационный и промышленный потенциал Омской области, создавать вместе кластеры и технопарки, чтобы повышать конкурентоспособность региона. Также вместе с Ассоциацией члены правительства будут работать на то, чтобы увеличивать инвестиционную привлекательность региона и привлекать инвесторов.
«Совместно будем выявлять импортозамещающие проекты, создадим первую в стране региональную кластерную платформу, которая позволит ответить на вопрос внешним инвесторам и предприятиям МСП, какую продукцию выпускать, и кто будет ее потребителем. Также в Омской области создадим индустриальные парки, промышленные технопарки, целью которых будет являться снижение издержек при реализации инвестпроектов за счет развитой инфраструктуры», — заявил Виталий Хоценко.
Он добавил, что работать в этом направлении им будут помогать федеральные эксперты.