Хоценко подписал соглашение по созданию кластеров и технопарков в Омской области

Партнеры будут развивать научно-технический, инновационный и промышленный потенциал Омской области, создавать вместе кластеры и технопарки, чтобы повышать конкурентоспособность региона. Также вместе с Ассоциацией члены правительства будут работать на то, чтобы увеличивать инвестиционную привлекательность региона и привлекать инвесторов.