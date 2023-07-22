Глава СКР Бастрыкин проверит, как расследуют дело по факту смерти 23-летней омички

Осенью прошлого года в лесу у деревни Нижняя Бития (Саргатский район) было обнаружено тело 23-летней девушки. Ее мать обратилась в информационный центр СК РФ, так как считает, что следствие не предпринимает действий для установления всех обстоятельств и причин смерти ее дочери.