Глава СКР Бастрыкин проверит, как расследуют дело по факту смерти 23-летней омички

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
Осенью прошлого года в лесу у деревни Нижняя Бития (Саргатский район) было обнаружено тело 23-летней девушки. Ее мать обратилась в информационный центр СК РФ, так как считает, что следствие не предпринимает действий для установления всех обстоятельств и причин смерти ее дочери.
Специалисты СУ СК РФ по Омской области расследуют уголовное дело по факту смерти девушки. Женщина полагает, что в этой истории есть криминальные признаки, и даже приводит доводы, чтобы подтвердить версию.
Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования этого дела.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в пресс-службе информационного центра СК РФ.
Ранее Город55 писал об убийстве 36-летней жительницы Тары. Под подозрение попал ее супруг, который, по данным следствия, ревновал возлюбленную. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.