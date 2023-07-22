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Posted Вчера, 22:10

Published Вчера, 22:10

Modified Вчера, 22:12

Updated Вчера, 22:12

Джо Байден назвал себя ИИ

21 июля 2023, 22:10
Президент США Джо Байден, самый пожилой лидер в истории страны, пошутил, назвав себя искусственным интеллектом. Это вызвало смех журналистов и привело к обсуждению на сайте Белого дома.

Во время своего последнего выступления президент США Джо Байден решил подшутить. В шутке он сравнил себя с искусственным интеллектом. Это заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома, пишет 360tv.ru.

«Я, как ИИ», — сказал президент.

Эта шутка вызвала смех у журналистов, которые присутствовали на мероприятии.

Важно отметить, что Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США. В 2022 году ему исполнилось 80 лет. Его часто можно видеть в ситуациях, которые вызывают улыбку у публики.

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