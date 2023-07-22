Джо Байден назвал себя ИИ

Posted Вчера, 22:10
Published Вчера, 22:10
Modified Вчера, 22:12
Updated Вчера, 22:12
Во время своего последнего выступления президент США Джо Байден решил подшутить. В шутке он сравнил себя с искусственным интеллектом. Это заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома, пишет 360tv.ru.
«Я, как ИИ», — сказал президент.
Эта шутка вызвала смех у журналистов, которые присутствовали на мероприятии.
Важно отметить, что Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США. В 2022 году ему исполнилось 80 лет. Его часто можно видеть в ситуациях, которые вызывают улыбку у публики.