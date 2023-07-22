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Бои гладиаторов и рыцарский турнир. Как пройдет фестиваль «Щит Сибири» в Омске

22 июля 2023, 07:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи увидят гладиаторское шоу и турнир рыцарей на фестивале «Щит Сибири»

Мероприятие уже несколько лет проходит в парке имени 30-летия Победы.

В августе, 5 и 6 числа, традиционно в парке Победы пройдет историко-просветительский фестиваль «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской». В пресс-службе администрации Омска рассказали подробнее о мероприятии.

Для отдыхающих в рамках Дня города подготовят шесть интерактивных площадок, которые будут отражать разные временные промежутки — от античности до новейшего времени. В фестивале поучаствуют не только представители клубов исторической реконструкции Омска, но и Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. В общей сложности создавать атмосферу будут больше 100 участников. Время работы «Щита Сибири» — с 13:00 до 18:00.

В парке разместят площадку «Российская Античность», где омичам представят реконструкцию римского лагеря в Древнем Крыму, бои гладиаторов и то, как стреляли из баллисты. На локации «Раннее средневековье. Эпоха викингов и Древняя Русь» состоятся мастер-классы по кузнечному, гончарному, столярному делу, а также чеканке, набойке и ткачеству.

На точке «Высокое средневековье и Ренессанс» будет играть старинная музыка и пройдут танцы. Помимо этого здесь организуют представление в исторических костюмах о латном рыцарском турнире. На локации «Исторический средневековый бой» состоится турнир по историческому фехтованию. Также здесь откроют выставку русского мундира и вооружения Нового времени и выставку военной техники, униформы и вооружения времен Великой Отечественной войны.

В рамках фестиваля также планируются выступления школы японского фехтования Катори и школы ирландского танца Thunderbird. Кроме того, для отдыхающих в парке будет работать стрелковый лучный и суличный тир, «мягкое фехтование» и ярмарка ремесленников.

Ранее Город55 писал о программе празднования 307-й годовщины со дня образования Омска. В первые выходные августа горожан ждет масса событий, в том числе открытие любимую многими выставки «Флора», концерт на Соборной площади с приглашенными звездами и салют, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, который перенесли с мая на август.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#День города#Фестиваль#Историческая реконструкция
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