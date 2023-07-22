Для отдыхающих в рамках Дня города подготовят шесть интерактивных площадок, которые будут отражать разные временные промежутки — от античности до новейшего времени. В фестивале поучаствуют не только представители клубов исторической реконструкции Омска, но и Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. В общей сложности создавать атмосферу будут больше 100 участников. Время работы «Щита Сибири» — с 13:00 до 18:00.