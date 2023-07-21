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Зарплата до 90 тысяч. В правительство Омской области ищут начальника управления

21 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Заявки от кандидатов принимают до 10 августа

В омское правительство требуется начальник управления с зарплатой до 90 тысяч

От будущего руководителя требуется опыт госслужбы не менее 2 лет, и образование не ниже специалитета или магистратуры.

Правительство Омской области сегодня, 21 июля, разместило свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Так, в министерство региональной политики и массовых коммуникаций требуется начальник управления экспертно-аналитической деятельности. Соискателю предлагают зарплату от 69 до 90 тысяч рублей. От будущего руководителя требуется опыт госслужбы не менее 2 лет, и образование не ниже специалитета или магистратуры. Заявки от кандидатов принимают до 10 августа.

В это же ведомство требуются специалисты ведущей группы должностей и главной группы должностей для формирования кадрового резерва. Для ведущей группы должностей (к ней относятся ведущие консультанты и главные консультанты) зарплатная «вилка» составляет от 49 до 66 тысяч рублей, для главной группы (к ней относятся начальники отделов и их заместители) — от 61 до 81 тысячи рублей.

Ранее Минфин Омской области также опубликовал вакансии для начальника сектора и главных специалистов:

Зарплата до 56 тысяч. В омском Минфине ищут начальника сектора и главных специалистов
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#Евгений Игишев#Работа#Высокооплачиваемая работа#Вакансии#Правительство#Госслужба#Госслужащие#Общество#Омск#Омская область
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