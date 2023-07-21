Зарплата до 90 тысяч. В правительство Омской области ищут начальника управления

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Правительство Омской области сегодня, 21 июля, разместило свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Так, в министерство региональной политики и массовых коммуникаций требуется начальник управления экспертно-аналитической деятельности. Соискателю предлагают зарплату от 69 до 90 тысяч рублей. От будущего руководителя требуется опыт госслужбы не менее 2 лет, и образование не ниже специалитета или магистратуры. Заявки от кандидатов принимают до 10 августа.
В это же ведомство требуются специалисты ведущей группы должностей и главной группы должностей для формирования кадрового резерва. Для ведущей группы должностей (к ней относятся ведущие консультанты и главные консультанты) зарплатная «вилка» составляет от 49 до 66 тысяч рублей, для главной группы (к ней относятся начальники отделов и их заместители) — от 61 до 81 тысячи рублей.
Ранее Минфин Омской области также опубликовал вакансии для начальника сектора и главных специалистов: