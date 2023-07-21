В Старом Кировске Омска ближе к ночи внезапно загорелся сарай у дома

Когда спасатели прибыли на место, то сарай размером 20×10 м горел по всей площади. Постройка сгорела дотла, так что ее пришлось разобрать. Площадь повреждения — 200 кв м. Пока сложно сказать, из-за чего произошло возгорание. Специалисты будут в ближайшее время выяснять причины.