В Старом Кировске Омска ближе к ночи внезапно загорелся сарай у дома

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Вчера вечером, 20 июля, в Кировском округе случился пожар в сарае рядом с жилыми домами. Сообщение о возгорании сотрудники регионального МЧС получили в 22:24. Полностью справиться со всеми последствиями удалось к 00:18.
Когда спасатели прибыли на место, то сарай размером 20×10 м горел по всей площади. Постройка сгорела дотла, так что ее пришлось разобрать. Площадь повреждения — 200 кв м. Пока сложно сказать, из-за чего произошло возгорание. Специалисты будут в ближайшее время выяснять причины.
В тушении пожара участвовали 20 человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. Как сообщили Городу55 очевидцы, происшествие случилось на улице 6-я Западная. Пострадавших нет.
Ранее, 16 июля, крупный ночной пожар случился в пятиэтажном доме на бульваре Победы. Пламя охватило крышу здания. Эвакуировалось 65 человек. Для жильцов был организован пункт временного размещения в одной из гимназий.