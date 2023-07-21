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В России увеличился спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты

21 июля 2023, 07:00
По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты в России резко возрос на фоне отпусков и поездок на дачу.

Аналитики проанализировали данные о продажах лекарств в более чем 5000 аптеках по всей стране в летний период текущего года, пишет Общественная служба новостей.

Обезболивающие и противовоспалительные средства заняли лидирующую позицию в доле продаж. Их доля выросла с 24% в мае до 26% в июле. Это увеличение спроса объясняется сезонным характером, когда люди стремятся обеспечить себя необходимыми лекарствами во время активного отдыха.

Лекарства для сердечно-сосудистой системы заняли второе место по доле продаж. Их спрос составлял 10% в мае и июне, а в июле вырос до 11%. Это связано, вероятно, с жаркой погодой, которую сердечно-сосудистые пациенты переносят тяжелее.

Третье место с долей продаж в 10% занимают антидепрессанты и лекарства для нервной системы, указывая на важность заботы о психическом здоровье, особенно в период активного летнего отдыха.

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