В России увеличился спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты

Обезболивающие и противовоспалительные средства заняли лидирующую позицию в доле продаж. Их доля выросла с 24% в мае до 26% в июле. Это увеличение спроса объясняется сезонным характером, когда люди стремятся обеспечить себя необходимыми лекарствами во время активного отдыха.