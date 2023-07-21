В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
С 1 августа должность генерального директора в омском «Авангарде» займет 52-летний Герман Чистяков. Об этом сообщили в социальных сетях хоккейной команды. Чистяков имеет за плечами большой опыт управленческой работы в футбольных клубах. Он занимал должность генерального директора в махачкалинском «Анжи», греческом ПАОКе и болгарском «Ботеве». Герман Чистяков также руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями.
«Стать частью „Авангарда“ — большая честь и большая ответственность. Клуб известен в России, а также далеко за ее пределами, это сильный бренд, объединяющий сотни тысяч болельщиков. В „Авангарде“ собран очень сильный спортивный блок, отлично работает блок коммерции и маркетинга, хорошо развивается академия, моя задача — чтобы это развитие только ускорялось», — рассказал Герман Чистяков о своем назначении.
Отметим, что бывший генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых с 1 августа будет работать исполнительным директором московского футбольного клуба «Спартак».