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В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера

21 июля 2023, 09:48
Фото: ХК Авангард
Герман Чистяков приступит к своим обязанностям с 1 августа.

С 1 августа должность генерального директора в омском «Авангарде» займет 52-летний Герман Чистяков. Об этом сообщили в социальных сетях хоккейной команды. Чистяков имеет за плечами большой опыт управленческой работы в футбольных клубах. Он занимал должность генерального директора в махачкалинском «Анжи», греческом ПАОКе и болгарском «Ботеве». Герман Чистяков также руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями.

«Стать частью „Авангарда“ — большая честь и большая ответственность. Клуб известен в России, а также далеко за ее пределами, это сильный бренд, объединяющий сотни тысяч болельщиков. В „Авангарде“ собран очень сильный спортивный блок, отлично работает блок коммерции и маркетинга, хорошо развивается академия, моя задача — чтобы это развитие только ускорялось», — рассказал Герман Чистяков о своем назначении.

Отметим, что бывший генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых с 1 августа будет работать исполнительным директором московского футбольного клуба «Спартак».

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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Директор#Герман Чистяков#Генеральный директор#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область
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