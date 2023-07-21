В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера

С 1 августа должность генерального директора в омском «Авангарде» займет 52-летний Герман Чистяков. Об этом сообщили в социальных сетях хоккейной команды. Чистяков имеет за плечами большой опыт управленческой работы в футбольных клубах. Он занимал должность генерального директора в махачкалинском «Анжи», греческом ПАОКе и болгарском «Ботеве». Герман Чистяков также руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями.