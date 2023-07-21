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В омском аэропорту переизбрали генерального директора

21 июля 2023, 06:23
Фото: Город55
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Во главе акционерного общества остался Олег Селиверстов.

В открытом акционерном обществе «Омский аэропорт» прошло заседание совета директоров, посвященное выборам генерального директора. Четырехлетний срок Олега Селиверстова истекает 24 июля, и собравшимся предложили переизбрать этого менеджера еще на год.

Судя по официальному сообщению за подписью все того же Селиверстова, возражений не нашлось ни у кого: гендиректора переизбрали 7 голосами из 7. В телеграм-канале аэропорта уже опубликованы поздравления сотрудников и заявление Селиверстова.

— Эти четыре года включали в себя кризисы, с которыми мы успешно работали и работаем, — констатировал гендиректор. — Реализованные планы достаточно впечатляющие. Вчера вечером прошел Совет директоров, который постоянно следит за нашими показателями и оценивает результаты работы всего предприятия в целом и моей работы в частности. Его первым решением, как и предполагалось, стало прекращение моих полномочий в понедельник. Второе решение — мое назначение на следующий срок со вторника. Всем огромное спасибо! Летаем дальше!

Напомним: основным собственником омского аэропорта является региональное правительство в лице министерства имущественных отношений, которому принадлежат 85,3% уставного капитала акционерного общества. При этом в пресс-службе ведомства долго настаивали на том, что у них нет данных о выборах гендиректора аэропорта: в Минимуществе считают, что эту сферу курирует исключительно Минтранс. Взять оперативный комментарий в пресс-службе Минтранса Городу55 не удалось.

Селиверстов занимает пост генерального директора с 30 июля 2019 года, его предшественником был Сергей Зезюля.

Депутата от ЛДПР Антона Берендеева избрали членом совета директоров омского аэропорта
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#Николай Эйхвальд#Омский аэропорт#Город#Новости#Олег Селиверстов
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