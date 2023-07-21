В омском аэропорту переизбрали генерального директора

Напомним: основным собственником омского аэропорта является региональное правительство в лице министерства имущественных отношений, которому принадлежат 85,3% уставного капитала акционерного общества. При этом в пресс-службе ведомства долго настаивали на том, что у них нет данных о выборах гендиректора аэропорта: в Минимуществе считают, что эту сферу курирует исключительно Минтранс. Взять оперативный комментарий в пресс-службе Минтранса Городу55 не удалось.